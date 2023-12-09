"Облавы" на уклонистов: генерал ВСУ прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине

Генерал ВСУ Сергей Кривонос назвал ответственных за мобилизацию.
Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос подчеркнул, что за мобилизацию в Украине отвечает президент, премьер-министр, министерства и центральные органы власти; органы местного самоуправления, ОТГ и только там где-то военные.
Об этом он сказал в интервью Radio NV.
"Это ошибка, когда считают, что подготовка ресурсов – это лишь задача Вооруженных сил. Так же как воспринимают, что мобилизация – это сугубо (дело – ред.) военных. Сразу видно, что люди не читали закон О мобилизации и мобилизационной подготовке", – отметил он.
Сергей Кривонос также добавил, что когда видит, как патрульные из Военной службы правопорядка "останавливают людей и кого уговаривают, кого насильно запихивают в автомобиль, потом привозят в территориальный центр комплектования", он понимает, что в областях, где это происходит, власть участия в мобилизации не берет.
Напомним, в Офисе президента прокомментировали вручение повесток в тренажерных залах.
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