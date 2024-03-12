Облегчат ли российские добровольцы работу ВСУ: военный аналитик дал ответ

Павел Нарожный отметил, что перебрасывание россиянами сил на разрешение внутреннего конфликта облегчит работу Силам обороны, которые тратили немалый ресурс на отражение атак врага.

Российские войска регулярно атакуют пограничные области Украины. Однако российским повстанцам удалось отвлечь окупантов от обстрелов.

Облегчат ли российские добровольцы работу ВСУ, рассказал военный аналитик Павел Нарожный в эфире "КИЕВ24".

"Россияне постоянно наносят артиллерийские удары, обычно это минометы или артиллерия калибра 122 мм, или даже управляемые авиационные бомбы в приграничных районах Сумской и Черниговской области. Мы должны удерживать достаточно серьезные, существенные подразделения Вооруженных сил на этих участках фронта для того, чтобы отбиваться от постоянных атак России", – отметил аналитик.

Нарожный подчеркнул, что перебрасывание россиянами сил на разрешение внутреннего конфликта облегчит работу Вооруженным Силам Украины, которые тратили немалый ресурс на отражение атак врага.

"Россия сейчас будет перебрасывать какие-то подразделения, более серьезные, на этот участок фронта. То есть, где они их могут взять? Только с фронта. То есть там, где ведутся постоянные боевые действия", – объяснил аналитик.

Нарожный добавил, что вряд ли российские повстанцы смогут прорваться вглубь Курской или Брянской областей. "Однако даже если они смогут захватить и удерживать отдельные районы и населенные пункты – это будет для нас огромный плюс", – резюмировал он.

Напомним, танки военных "Легиона Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", в которые входят граждане России, 12 марта пересекли границу Российской Федерации. Представители легиона и РДК сделали срочные заявления и рассказали о первых успехах.

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