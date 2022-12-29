Обломки уничтоженных под Киевом ракет нанесли разрушения в Крюковщине, Вышгороде и Глевахе – Кулеба

Алексей Кулеба отметил, что без электроснабжения остались около 180 тысяч абонентов в Киевской области.

Обломки ликвидированных над Киевщиной российских ракет нанесли незначительные разрушения домов и медицинского учреждения в Крюковщине, Вышгородском районе и Глевахе.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"На данный момент у нас разрушение незначительных жилых зданий в Крюковщине, это Вишневая территориальная община. Можем говорить, что 10 домов остались без окон, есть разрушение крыш, но нет пострадавших", — сказал он.

Кроме того, Кулеба отметил, что в Вышгородском районе пострадал один дом, а в пгт Глеваха есть разрушение медицинского учреждения.

"Пострадавших, самое главное, нет. Все восстановительные работы начнутся сегодня", — подчеркнул он.

Кулеба отметил, что без электроснабжения остались около 180 тысяч абонентов в Киевской области.

"Сейчас действуют экстренные отключения. Пока ДТЭК вместе с "Укрэнерго" не может выйти на плановые… Но по сравнению с неделей назад ситуация намного лучше", — пояснил глава ОВА.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет с самолетов стратегической авиации и кораблей.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в небе над столицей удалось сбить 16 вражеских ракет. Впрочем, сколько их выпустили по Киеву, неизвестно.

Взрывы в Киеве: обломки российских ракет упали на дома

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