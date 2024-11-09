Обломки вражеского дрона упали на Кировоградщине: какие последствия

К счастью, пострадавших нет.

Враг в очередной раз атаковал дронами украинские мирные города и села. В Кировоградской области рухнули обломки вражеского БПЛА.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Враг не прекращает террор наших мирных городов и деревень дронами. Результативно отработали защитники неба", — говорится в сообщении.

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Обломки сбитого дрона в одной из общин Головановского района повредили частный дом — в нем выбиты несколько окон. К счастью, пострадавших нет.

"Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!", — подчеркнул Райкович.

Напомним, в ночь на 9 ноября 2024 года в Одессе раздался ряд взрывов. Известно о попадании в жилищный комплекс.

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