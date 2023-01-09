Обломок застрял рядом с сонной артерией: в Харькове спасают ребенка, пострадавшего от ракетного удара

Девочку, которая была ранена в результате российского ракетного удара по Шевченково, спасают врачи в Харькове. Обломок попал ребенку в шею и застрял рядом с сонной артерией.

Об этом сообщает "Суспільне Харків" со ссылкой на директора Шевченковской больницы.

"Там осколочные ранения шеи, недалеко от сонной артерии, поэтому ее повезли в Харьков – там оперативные вмешательства будут проводить", – рассказала Светлана Перепадя.

Врач отметила, что в больницу были доставлены пять пациентов. Женщина скончалась в операционной от травм. Еще четырем людям оказывают помощь, в том числе ребенку.

Фото: Общественное Харьков

"Одна пациентка — там легкие ранения, мы ей оказали помощь, она госпитализирована в хирургическое отделение. Одна пациентка с переломом костей голени — нуждается в травматологической помощи, она доставлена в областную травматологическую больницу. И одна пациентка с травмами обоих глаз — также нуждается в оперативном вмешательстве", – сообщила Перепадя.

Напомним, что в результате российского ракетного удара по рынку в Шевченково погибла 60-летняя женщина, бабушка пострадавшей девочки. Тело спасатели извлекли из-под завалов. Женщина была владелицей мясного магазина и принимала товар во время взрыва.

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