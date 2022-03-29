Обманула беженцев на 17 тысяч грн: киберполиция разоблачила женщину, которая сдавала в аренду выдуманные квартиры

Злоумышленница недавно сама убегала от обстрелов.

Одесская киберполиция разоблачила женщину, которая сдавала в аренду беженцам не существующие квартиры.

Как пишет прессслужба Нацполиции Украины, З1-летняя жительница Харьковщины, которая недавно сама убегала от обстрелов, решила подзаработать на своих земляках. Волонтеры бесплатно предоставили ей жилье, но она устроила себе "бизнес".

Так, в Сети злоумышленница находила авторов объявлений о поиске жилья в западных регионах Украины. Далее женщина звонила по телефону и предлагала в аренду квартиру во Львове, которой даже не существует.

"От противоправных действий пострадал харьковчанин, пытавшийся спасти свою семью от постоянных обстрелов. Аферистка получила от него 17 тысяч гривен на банковскую карту в качестве предоплаты, а после – исчезла", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке может грозить до восьми лет заключения. Следственные действия продолжаются.

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