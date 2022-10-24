"Обманули, подвели": семьи мобилизованных в Бурятии не могут получить обещанные за мужей дрова

В Бурятии власти России после объявления частичной мобилизации придумали новый способ компенсации – дрова.

Местные власти Бурятии обещали по 10 кубометров дров одной семье мобилизованного и по 20 кубов – на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера. Однако семьи мобилизованных бурят не могут получить обещанные властями дрова.

Об этом заявил сам глава республики Алексей Цыденов, пишут росСМИ.

"У мобилизованных, которых уже отвезли в Запорожье, были вопросы из-за выдачи дров. Правила, которые мы приняли – не самые лучшие, и многие родственники не могут получить дрова", – заявил Цыденов.

Кроме дров, которые обещают выдавать в Бурятии, в Туве власти дают семьям мобилизованных по барану, в Якутске обещают овощной набор, а в Новосибирске – билеты в зоопарк.

Напомним, в России с начала так называемой "частичной" мобилизации в оккупационную армию призвали по меньшей мере 200 тыс. человек. Пока мобилизация в РФ продолжается, но пропагандистам приказали не распространять эту информацию.

Уже 220 тысяч "могилизированных" – как состоялся первый этап мобилизации в РФ

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