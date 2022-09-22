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Обмен Медведчука на защитников "Азовстали" и речь Зеленского на Генассамблее ООН: главные новости ночи 22 сентября

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Обмен Медведчука на защитников "Азовстали" и речь Зеленского на Генассамблее ООН: главные новости ночи 22 сентября

Фото: СБУ

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Главные новости ночи 22 сентября:

  • 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов. Читать дальше –>
  • В обращении в Генассамблею ООН Зеленский говорил о преступлениях государства-агрессора, перечислил способы его наказания и предложил свою "формулу мира". Читать дальше –>
  • В нескольких регионах России военные комиссары запретили покидать пределы региона тем, кто подлежит мобилизации. Читать дальше –>
  • На российско-грузинской границе собрались огромные очереди желающих покинуть Россию. Читать дальше –>
  • Экс-президента США Дональда Трампа и троих его взрослых детей обвинили в бизнес-мошенничестве. Читать дальше –>

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