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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2274
Время на прочтение
1 мин

Обмен обстрелами между Израилем и Ираном и атака на Кременчуг: главные новости ночи 15 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Израиль

Израиль / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 июня 2025 года:

  • Число погибших в результате удара иранской ракеты на севере Израиля возросло до трех человек Читать далее –>

  • РФ атаковала Кременчуг "Шахедами" и ракетами: самая массовая атака с начала войны Читать далее –>

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