Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обмен пленными: Украина вернула еще 45 защитников и защитниц "Азовстали" (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2624
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© Андрей Ермак/Facebook
©
©
©

Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного девять лет назад на азовских берегах.

Украина вернула еще 45 военнопленных.

Это 42 защитника и трое защитниц "Азовстали".

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного девять лет назад на азовских берегах.

35 рядовых и сержантов, 10 офицеров.

Среди них есть воины, которрые женились во время обороны Мариуполя, на "Азовстали".

Также наш воин, который до широкомасштабного вторжения был в плену россиян в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции. Позже он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на "Азовстали" и сегодня возвращается домой.

Москве якобы удалось вернуть трех летчиков ПКС РФ. "В результате сложного переговорного процесса по подконтрольной киевскому режиму территории возвращены три российских военнослужащих — летчики ПКС России, которым в плену угрожала смертельная опасность", — заявили в пресс-службе минобороны РФ.

Напомним, в Украине считаются пропавшими без вести более 7 тысяч военнослужащих. Такие данные приводятся по состоянию на апрель 2023 года.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2624
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация