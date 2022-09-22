Обмен пленными: в ОП сообщили, где происходила операция (видео)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, и.о. СБУ Василий Малюк рассказали о деталях операции.

Большой обмен пленными произошел на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и границе между Украиной и РФ.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время брифинга по возвращению защитников Украины из российского плена.

Брифинг транслировал офис президента.

Во время мероприятия буданов рассказал, что в целом обмен военнопленными продолжался на территории нескольких стран.

"Это территория Украины, имеется в виду граница между Украиной и Россией, это этап на территории Республики Польши, это операции на территории Турецкой Республики и операция на территории Саудовской Аравии", — рассказал Буданов.

По словам чиновников, обмены пленными будут происходить и дальше.

"Мы вернем абсолютно всех наших граждан", — отмечено на брифинге.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Виктор Медведчук передан РФ в обмен на 200 украинских героев.

В частности, среди уволенных — командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Освобождены и попавшие в плен защитники Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая, находясь в надежде.

Был обнародован список всех 215 освобожденных пленных.

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