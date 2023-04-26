Обмен пленными: Зеленский рассказал детали и назвал, кого освобождать очень сложно

По его словам, всего возвращено из российского плена за время полномасштабной войны уже 2279 украинцев и украинок.
Президент Владимир Зеленский рассказал детали сегодняшнего обмена пленными, в результате которого 44 украинца вернулись домой.
Об этом глава государства сообщил в своем традиционном видеообращении вечером, 26 апреля.
"Удалось вернуть домой в Украину еще 44 человека из российского плена. Большинство – это военные. По разным направлениям. Есть среди них защитники "Азовстали" и Мариуполя, других городов Донецкой, Херсонской, Харьковской… Большинство – рядовые и сержанты. Есть офицеры. Два человека – гражданские", – отметил президент.
Зеленский уточнил, что гражданские пленные – это одна из категорий, возвращать которых очень сложно.
"Обо всех помним. И даже если в отношении конкретного человека нет точной информации о том, что с ним произошло, где может находиться, такого человека все равно ищут и все проверяют настолько, насколько возможно. Украина должна вернуть всех своих", — подчеркнул он.
Президент поблагодарил всех, кто координирует работу по обмену пленными: руководителя ГУР Буданова, руководителя ОП Ермака, омбудсмена Лубинца, заместителя начальника ГУР Усова, главу СБУ Малюка, главу Нацполиции Клименко.
"Благодарю каждого и каждого, кто помогает и в ГУР МО, и в Офисе, и в СБУ, и в других наших структурах. Конечно, спасибо отдельно всем нашим воинам на передовой, кто собирает пополнение для обменного фонда. Каждый российский пленный – это возможность обмена нашего человека", – добавил глава государства.
По информации Зеленского, всего возвращено из российского плена за время полномасштабной войны уже 2279 украинцев и украинок.
Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Украина и Россия могут осуществить общий обмен пленными в формате "всех на всех".
Напомним, что предыдущий обширный обмен пленными состоялся 16 апреля. Тогда домой вернулись 130 украинцев.
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