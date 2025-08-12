"Обмен" территориями или заморозка конфликта: четыре возможных сценария для Украины

Границы Украины могут измениться, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня / © http://dpsu.gov.ua/

Вопрос «изменения границ» Украины приобрел новую остроту после заявления Дональда Трампа о необходимости «обменять» территории для достижения мирного соглашения. Хотя президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что «украинцы не будут дарить свою землю оккупанту», аналитики все же рассматривают разные сценарии того, как может выглядеть линия разграничения, если Украина и Россия договорятся о прекращении огня.

Об этом говорится в статье The Times, посвященной анализу гипотетических договоренностей.

Кроме Крыма, который был аннексирован Россией еще в 2014 году, во время гипотетических переговоров между Украиной и Россией, вероятно, речь пойдет о четырех областях: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Авторы статьи отмечают, что у предложения Дональда Трампа нет четких деталей, но можно рассматривать несколько вариантов.

Европейский сценарий

Европейские страны считают, что любое прекращение огня должно основываться на текущей линии фронта, которая остается относительно стабильной с 2022 года.

Однако российские войска продолжают медленно продвигаться на востоке, в частности, пытаясь окружить Покровск. Это может сделать Путина более склонным продолжать наступление, чем останавливать его.

Цена Путина

Боевые действия в Донецкой и Луганской областях продолжаются с 2014 года. Украина почти полностью потеряла контроль над Луганщиной, но до сих пор удерживает треть Донбасса.

Издание отмечает, что Путин может назвать ценой за прекращение огня захват всего Донбасса. Это заставит Киев отказаться от своих укрепленных оборонных позиций и сделает Украину уязвимой для новых попыток Кремля «откусить» еще больше ее территории.

Уступки со стороны Украины

В 2022 году Путин подписал «указы» об аннексии всех четырех областей — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Однако российские войска так и не смогли оккупировать Запорожье и были выбиты из северной части Херсонщины во время украинского контрнаступления.

Учитывая медленное продвижение российской армии, Путин может потребовать отдать под контроль Москвы все эти территории как цену за мир. Это означало бы потерю значительных земель, которые никогда не были полностью под контролем России.

Предложение «обмена территориями»

Дональд Трамп настаивает на том, что любое мирное соглашение будет предусматривать «обмен» территориями. Трамп считает, что Россия оккупировала некоторую «первоклассную прибрежную собственность» и он хотел бы «попробовать вернуть часть этой территории».

Это может означать обмен, при котором Путин получает весь Донбасс в обмен на возвращение Украине части Херсонской области. Однако, отмечается в статье, это маловероятно, ведь одной из главных целей вторжения России было создание сухопутного коридора в Крым именно через Херсонщину.

Напомним, Украина может рассмотреть мирный план по заморозке фронта и уступке территорий. The Telegraph пишет, что Киев готов фактически уступить уже оккупированные территории.