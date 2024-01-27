Обмен военнопленным между Украиной и РФ состоится в ближайшее время – Буданов

Жизнь наших людей не должна быть в опасности и в тех ужасных условиях, в которых их сейчас содержат россияне, подчеркнул Кирилл Буданов.

Обмен военнопленными между Украиной и Россией все же состоится в ближайшее время.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона 27 января.

"Жизнь наших людей, наших граждан, военнослужащих или гражданских, она не должна быть в опасности и в тех ужасных условиях, в которых их там содержат. Все, что можно сделать, мы сделаем. И я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится", – заявил он.

Глава ГУР добавил, что "Украина со временем узнает, что произошло с эпизодом по поводу авиакатастрофы Ил-76 и якобы военнопленных на борту".

Напомним, военно-транспортный самолет ИЛ-76 разбился в Белгородской области 24 января. В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что на его борту могли быть как ракеты С-300, так и люди. Также известно, что в тот день должен был состояться один из самых больших обменов с начала полномасштабного вторжения.

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