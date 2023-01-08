Обмен военнопленными: домой вернулись 50 украинских защитников (фото, видео)

В воскресенье, 8 января, состоялся новый обмен пленными. Домой вернулись 50 защитников Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди тех, кого удалось вернуть из российского плена — это ребята из ВСУ, ТРО, НГУ, ГНСУ, ВМС, а также ССО. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.

"Возвращаем людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят из Донецкого направления, из-под Бахмута, а также из Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои. Это не последний обмен. Наша задача — вернуть всех наших людей и мы ее выполним. Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за отличную работу", — написал Ермак.

Обмены пленными между Украиной и Россией

1 декабря Владимир Зеленский сообщал, что на этот день Украина вернула из российского плена более 1300 героев.

31 декабря Украина вернула из российского плена 140 защитников. Это – защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича и бойцы из Бахмутского направления.