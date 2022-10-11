Обмен военнопленными: Жданов ответил, почему не возвращают украинских защитников

Российское командование не идет на контакт по обмену военнопленными. РФ не хочет уносить тела своих убитых солдат, не хотят обменивать пленных.

Об этом рассказал Олег Жданов – военный эксперт.

"Мы готовы на обмен по формуле "всех на всех", чтобы вытащить наших ребят из плена. Я представляю, что значит 6 месяцев в российском плену. Это невероятный подвиг противостояния и борьбы за выживание. Но Россия не хочет. Те обмены, которые происходят, происходят только по инициативе РФ – не переговорного процесса.Меняют "кадыровцев", летчиков.В том числе благодаря президенту Турции Реджепу Эрдогану, удалось обменять руководящий состав полка "Азов". И все", – констатировал Жданов.

Обмен пленными: что известно по состоянию на 11 октября

Во вторник, 11 октября, состоялся очередной обмен пленными. Удалось освободить из российского плена 32 украинских воинов и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на 2 октября Украина провела с Россией 24 обмена. Из российского плена вернули 808 человек.

Напомним, Украина и Россия 21 сентября провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек , среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина уволила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Напомним, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут встречу на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое пройдет в Астане.

Ранее Эрдоган позвонил по телефону Путину в его день рождения, 7 октября. Они поговорили по телефону о войне в Украине.

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