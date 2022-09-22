Обмен защитников Мариуполя на Медведчука: все подробности и реакция России

Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина освободила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Украинских бойцов из плена встречали как героев, с ними пообщался президент Владимир Зеленский. В то же время российские "патриоты" обвинили свою власть в измене. ТСН.ua собрало все подробности обмена.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, освобождены украинские военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРОшники, таможенники, гражданские. Среди них – офицеры, командиры, Герои Украины, защитники "Азовстали".

Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

В частности, среди освобожденных — командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Фото: Facebook/Министерство внутренних дел Украины

Освобождены и попавшие в плен защитницы Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая, которые попали в плен беременными.

Также домой возвращаются: пять граждан Великобритании, двое граждан США, один гражданин Марокко и гражданин Швеции, один гражданин Хорватии. Иностранным добровольцам за участие в войне на стороне Украины оккупанты угрожали казнью.

Также был обнародован список всех 215 освобожденных пленных.

Одним из условий обмена было, что пятеро офицеров, руководивших обороной Мариуполя, отправляются в Турцию, где будут находиться до завершения войны под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.

Сам Эрдоган отмечает, что обмен стал возможным благодаря его переговорам с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что с украинской стороны вопросом освобождения наших пленников занимается "достаточно мощная группа".

"Ею руководят четверо: руководитель Офиса Ермак, руководитель нашей разведки Буданов, глава СБУ Малюк и Рустем Умеров. А также спасибо их команде – Дмитрию Усову, омбудсмену Лубинцу, министру внутренних дел Денису Монастырскому", – отметил глава государства.

Почему обменяли Медведчука

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк рассказал, что Служба безопасности перед обменом Виктора Медведчука полностью зафиксировала его вину в государственной измене и получила от него много ценной информации.

"Во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, которую используем в контрразведывательных мероприятиях. А теперь благодаря обмену мы смогли вытащить из российского плена героев, которых так ждут дома", – отметил он.

Он подчеркнул, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде.

"Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого", — сообщил Малюк.

Как отреагировали на обмен в России

Российская официальная пропаганда решила "не заметить" обмен, ограничившись небольшими сообщениями и коротеньким видео, где освобожденные оккупанты в темноте выходят из самолета. Ни чествования своих военных, ни встречи с представителями власти — в Кремле эти моменты традиционно игнорируют. Имен обмененных россиян тоже не обнародовали.

В то же время, российские "патриотические" телеграмм-паблики и блоггеры обвинили Кремль в измене и выразили возмущение освобождением украинских "неонацистов", которым еще недавно угрожали смертной казнью.

"Освобождение 5 британских наёмников и обмен всего еще остававшегося в плену состава полка "Азов", произведенный вчера по договорённости с арабскими эмиратами и уважаемыми киевскими партнерами - это хуже чем преступление... и хуже чем ошибка. Это - НЕПРОХОДИМАЯ ГЛУПОСТЬ. Или - откровенное вредительство. Сделать это хотя-бы за пару дней до указа президента до мобилизации было, по всей видимости нельзя... Знаете ,как это выглядит? - А так: вышли к народу, призвали "постоять за Землю Русскую", а потом... а потом тем, кто откликнулся - насрали прямо на голову. Открыто, глумливо, со смешками и прибаутками. Никак иначе лично я такое "миротворчество" в день объявления мобилизации воспринимать не могу", — пишет бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

Российский военкор Андрей Руденко особенно возмутился обменом Виктора Медведчука.

"Иногда лучше вообще ничего не писать. С утра проснулся, а там весь тг "патриотического" сегмента убеждает как хорошо, что мы обменяли командиров "Азова". И во всех одно и тоже, там лётчик и т д. Отличная новость, что там летчики, а ещё там Медведчук и т.д. Мне лично тошнит от одного упоминания про этот обмен. Ну видимо Витя дорого стоит. 55/215. Но там же летчики", - пишет пропагандист.

Популярный у рашистов телеграм-канал WarGonzo назвал обмен "издевательством":

"215 – 87 = 128 пленных русских солдат и офицеров Россия оставила в плену у Украинского Государства. Ведь так это сейчас выглядит? Грубая математика, без учёта должностей и специализации обмениваемых. Даже без учёта. "Я солдата на фельдмаршала не меняю" – Сталин сразу вспоминается. А у нас Медведчук. А у них Калина и Редис вернулись в неонацисткой огород. Лично я не против, чтобы главарей "Азова" обменивали. Но каким-то особым издевательским условием обмена выглядит то, что командиры "Азова" всё СВО должны отдыхать в Турции".

Российский блогер Анатолий Несмиян указал на важную деталь в истории обмена пленными:

"Уже все в курсе, что Путин своих не бросает, и своего Медведчука он вытащил. Молодец. На "той стороне" вся Украина увидела своих героев, с ними общался лично президент, слезы, благодарности, эмоции и все как положено. Осталась третья сторона сделки: 55 российских военных, которые шли внагрузку к этому гешефту. Этих 55 человек сгрузили как мешки с картошкой на каком-то темном аэродроме, сделали сильно издалека какую-то фотографию, кто такие, что с ними, куда их повезли — неизвестно, да и неинтересно. Патриотическая Z-(или зомби — кому как угодно) общественность больше обсуждала несбыточный теперь расстрел пленных "Азова", чем интересовалась "своими" пленными".

Читайте также: