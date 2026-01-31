- Дата публикации
Обмены пленными: РФ избегает освобождения "азовцев" - что известно
Россия крайне редко соглашается на обмен военнопленных из подразделения «Азов».
Россия не заинтересована в обмене военнопленных из подразделения «Азов» и соглашается на освобождение лишь единичного количества бойцов.
Об этом заявил младший сержант первого корпуса «Азов» Нестор Барчук в комментарии Новости.LIVE.
По его словам, за все время полномасштабной войны Россия отпускала азовцев лишь несколько раз. «Когда вообще в последний раз Россия отпускала именно азовцев как военнопленных? Россия не хочет отпускать и отпускает очень небольшое количество — один, два, три», — отметил Барчук.
Он добавил, что самые большие обмены происходили тогда, когда Россия была заинтересована в этом. «Самые большие обмены были во время обмена Медведчука и российских пилотов, а также после успехов Курской операции, когда Силы обороны Украины взяли в плен большое количество российских военных», — сказал он.
По словам военного, в подавляющем большинстве случаев именно Украина выступает инициатором обменов. «У нас в плену в основном российские военные, которые живут за чертой бедности и являются выходцами из порабощенных народов, тогда как наши пленные в России — это лучшие сыны Украины», — подчеркнул Барчук.
Напомним, ранее мы писали о том что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему так давно происходили крупные обмены пленными с Россией.