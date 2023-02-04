"Обменять памятники на дрова" – россияне обратились с просьбой к Днепру: в мэрии ответили

В Украине идет декоммунизация. В этот раз монумент российскому Ломоносову снесли в Днепре. Это заставило россиян "бить тревогу".

Об этом пишет 24 канал.

Так жители Кременки (Калужская область) направили письмо в мэрию "Днепропетровска".

В нем недалекие россияне решили выпросить демонтированные памятники Ломоносову, Максиму Горькому, Александру Пушкину. Более того, они попросили обменять их на дрова. Мэрия города быстро отреагировала и дала ответ.

Ответ мэрии

В первую очередь, там напомнили, что такого города как "Днепропетровск" уже давно нет. В то же время, поскольку администрация Кременки застряла в прошлом, можно обращаться к представителю местных властей как "старости села" или "главе рабочего поселка".

Спросили у мэрии Днепра и о том, что знают местные Кременки об отмене крепостного права и поздравили россиян с тем, что к ним наконец-то провели интернет.

Между тем, в Офисе президента отреагировали на угрозы замглавы российского Совбеза Дмитрия Медведева по ракетам, которые Украине передадут из США.

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