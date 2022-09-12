Обнародовано жуткое видео из гаража, где оккупанты сожгли жителей Бучи

Фиолетовый оттенок найденных полицией костей свидетельствует, что тела облили горючим, а затем сожгли.

Российские захватчики во время оккупации Бучи под Киевом казнили сразу нескольких мирных жителей, пытавшихся скрыться от них в гараже. Оккупанты убивали гражданских и поджигали их тела.

Это один из узнаваемых почерков российских военных, отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Главный полицейский Киевщины обнародовал кадры из гаража, где российские захватчики во время оккупации Бучи казнили сразу нескольких мирных жителей, пытавшихся скрыться от агрессоров.

"Гильзы, которые мы нашли под дверью помещения, говорят о том, что там происходила стрельба, а фиолетовый оттенок костей свидетельствует, что тела облили горючим, а затем сожгли", — рассказал он.

Небытов отметил, что это "далеко не единственное место массовой казни, где оккупанты пытались скрыть следы своего беспредела".

"В начале апреля сразу после деоккупации Бучи мы обнаружили сожженными еще шесть тел гражданских, среди которых были и женщины. Идентифицировать такие тела часто можно только по ДНК", — отметил руководитель областной полиции.

Андрей Небытов также призвал жителей Киевщины сообщать о случаях, если они потеряли связь с близкими и до сих пор не знают об их местонахождении.

Напомним, в Киевской области в селе Здвижевка (Бучанский район) нашли тело еще одного гражданского, замученного российской армией.

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