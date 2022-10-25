Обнародованы фамилии 33 военных инженеров, которые наводят ракеты на гражданские объекты Украины

Расследователи обнаружили секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) вооруженных сил России и узнали, кто к нему принадлежит.

Совместное расследование изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel выявило группу из более чем 30 военных инженеров, проживающих и работающих в Москве по адресу Знаменка, 19. Это официальный адрес Генштаба Вооруженных сил России.

Результаты расследования опубликованы в издании The Insider.

Расследователи изучили метаданные телефонных разговоров начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова от 24 февраля по конец апреля 2022 года. Оказалось, что каждый раз перед запуском ракет ему звонили по телефону с номера полковника Игоря Багнюка, который также зарегистрирован на Знаменке, 19.

Изучение звонков самого Багнюка показало, что он общался более чем с двумя десятками военных инженеров и айтишников из ГВЦ. Расследователи пришли к выводу, что именно он возглавляет спецподразделение.

На основе повторяющихся звонков был идентифицирован персональный состав команды из 33 военных инженеров, распределенных на три группы — каждая из них программирует траектории полета одного конкретного типа ракет:

ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования) — Иван Попов, Матвей Любавин, Роман Курочкин, Екатерина Чугунова, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Дмитрий Тихонов, Николай Тарасов и Игорь Гроза ;

и ; 9М728 (Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", наземного базирования) — Алексей Михайлов, Павел Обухов, Эльвира Обухова, Никита Поплавский, Виктор Яскелайнен, Александр Григорян, Владимир Петров, Артем Веденов ;

; Х-101 (воздушного базирования) – Артем Чернов, Алексей Бетехтин, Андрей Иванютин, Антон Чуликов, Ольга Письменская, Павел Васильев, Алексей Волков, Антон Шатун, Станислан Минков.

Телефонные записи Багнюка и его подчиненных за несколько недель до ударов по энергетической инфраструктуре Украины 10 октября показывают, что со 2 октября была повышена активность звонков, своего пика она достигла 9 октября. В последний день перед ударами инженерам-наводчикам было сделано 11 звонков.

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Это свидетельствует о том, что удар планировался за неделю до его нанесения, что соответствует разведывательной информации, полученной украинскими властями.

Также это означает, что атака на энергетическую инфраструктуру Украины не могла быть следствием взрыва Керченского моста в Крыму 8 октября 2022 года.

Самые ранние звонки между Багнюком и генералом Барановым, как установили журналисты, датируются 13 марта 2022: они дважды разговаривали между 10:00 и 10:30. В это утро Россия нанесла удар ракетами Х-101 и "Калибр" по военному полигону под Львовом.

Журналистам удалось пообщаться с несколькими фигурантами расследования. Все они подтвердили, что телефонные военные номера злонадлежат именно им, но отрицали, что работают в ГВЦ и причастны к обстрелам Украины.

Напомним, 10 октября РФ нанесла удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 регионах Украины. В результате масштабной атаки разрушений подверглись объекты критической и гражданской инфраструктуры. На местах "прилетов" возникло более 30 пожаров, ликвидированных спасателями.

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