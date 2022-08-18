Обнаружили 8 млн грн, теперь ищут уклонистов: подробности резонансного задержания чиновницы горсовета во Львове

Во Львове задержана чиновница городского совета, которая выдавала военнообязанным фальшивые справки для выезда за границу.

Во время обысков у нее и ее подельников обнаружили 8 млн грн. СБУ теперь устанавливает уклонистов, которые успели воспользоваться услугами чиновника.

Об этом сообщили в СБУ.

Следствие установило, что начальник одного из райотделов социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета вместе с сообщниками-медиками организовали выдачу справок о непригодности к военной службе. За свои услуги львовская чиновница просила 1300 долларов.

Фото: СБУ

Подозреваемую задержали. Во время обысков в доме женщины и ее сообщников СБУ обнаружила 8 млн грн.

Фото: СБУ

"Чиновница была задержана и сообщена о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

СБУ также установила мужчин, воспользовавшихся "услугами" чиновницы. Их тоже накажут.

Фото: СБУ

Напомним, во Львовском городском совете во вторник, 16 августа, провели обыски.

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