Обнаружили мертвым на заборе дома: в России загадочно умер военный комиссар

Военного комиссара Романа Малыка обнаружили мертвым около забора дома в городе Партизанск Приморского края (Россия).

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Тело мужчины обнаружили возле забора одного из частных домов. Одно из местных изданий даже сообщило, что тело военного комиссара было "на заборе".

Администрация города сообщила лишь, что Малык "трагически ушел из жизни" в результате остановки сердца.

Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах утверждает, что полиция рассматривает версии убийства и самоубийства Малыка.

Роман Малык – участник чеченских кампаний. После этого мужчина работал в военкомате, занимая разные должности, включая руководящие.

Загадочные смерти в России после начала войны

В России продолжается серия загадочных смертей чиновников и военных.

Так, недавно в России мертвым нашли 46-летнего депутата госдумы Николая Петрунина. Петрунин был депутатом госдумы от партии "Единая Россия". Также он занимал должность заместителя председателя комитета по энергетике.

В среду, 21 сентября, стало известно о смерти бывшего ректора Московского авиационного института Анатолия Геращенко в результате несчастного случая. Сообщается, что 72-летний Геращенко "упал с большой высоты, пролетев несколько лестничных пролетов". Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть.

В России загадочно скончался главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

Также загадочно погиб топ-менеджер корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. По официальной версии полиции, российский чиновник выпал из катера на полном ходу.

Председатель совета директоров российской нефтяной компании "ЛУКойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и скончался.

В Москве при невыясненных обстоятельствах скончался управляющий директор "Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова" Дмитрий Коноплев. Это предприятие, расположенное в российском городе Туле, занимается разработкой систем вооружения, в частности, здесь изготовлен ракетный комплекс "Панцирь", который сейчас используется на войне в Украине.

В конце августа в Москве обнаружили застреленным генерал-майора ФСБ в отставке.

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