Обнаружили оружие и взрывчатку: на Буковине лесничий переправлял мужчин за границу

Обнаружили оружие и взрывчатку: на Буковине лесничий переправлял мужчин за границу

Мужчину и троих его подельников задержали.

В Черновицкой области задержали преступную группу, помогавшую мужчинам бежать за границу.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В ее состав входило четверо граждан. Организовал ее деятельность действующий лесничий, к тому же имеющий связи в криминальных кругах.

Злоумышленники размещали объявления о предоставлении услуг по вывозу военнообязанных мужчин за границу в мессенджерах. За один "билет" брали 4500 долларов США.

В случае заинтересованности лицу отправляли дату, время и координаты места встречи. В дальнейшем водитель перевозил "пассажиров" через государственную границу за пределами пунктов пропуска в страну ЕС.

"28 марта оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями полиции Черновицкой области и СБУ задержали одного из участников группировки и военнообязанного мужчину при попытке пересечения границы. Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили оружие, гранаты к подствольным гранатометам и РГН с запалом, крепкий универсальный подрывник и дымовые шашки. На месте работала группа взрывотехников. Проводятся мероприятия по задержанию других участников группы", — говорится в сообщении.

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