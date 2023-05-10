Обнаружили поклонников "русского мира": результаты длительного комендантского часа в Херсоне

В Херсоне во время длительного комендантского часа, который длился с 5 по 8 мая, задержали корректировщиков артиллерийского огня, нашли схрон оружия и списки работников оккупационной полиции.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"У нас есть результаты контрдиверсионных мероприятий, которые проводились на территории Херсона с 5 по 8 мая. Благодаря слаженной работе сил сектора безопасности области имеем весомые результаты. Правоохранители задержали двух корректировщиков вражеского артиллерийского огня. Всего в рамках проведения антитеррористических мероприятий они зарегистрировали девять уголовных производств. Из незаконного обращения изъяты оружие и боеприпасы", — рассказал он.

Также задержаны два человека, находившиеся в розыске. А также разыскали поклонников "русского мира" – с ними правоохранители провели профилактические мероприятия.

В общей сложности правоохранители проверили более 20 тысяч граждан, 355 транспортных средств и 28 плавсредств. В ходе мероприятия выявлены 253 нарушителя комендантского часа, а также четыре мобильных телефона, которые числились похищенными.

"А еще правоохранители обнаружили на кладбище тайник оружия. Также из незаконного оборота они изъяли автоматическое оружие, пистолеты, гранаты, тротиловые шашки. Правоохранители также провели четыре обыска по уголовным делам, начатым по причастности граждан к коллаборационной деятельности", — добавил Прокудин

Во время обысков были обнаружены флаги РФ, георгиевские ленты, оружие, "интересная" документация, списки работников оккупационной полиции, похищенная бытовая техника.

Глава областной военной администрации также поблагодарил херсонцев за содействие правоохранительным органам.

Напомним, СБУ разоблачила жителя Львовщины, который добровольно присоединился к "Л/ДНР" и в 2022 году в составе российской оккупационной армии воевал против Украины.

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