"Глаза" пехоты: подразделение дронов иностранных добровольцев уничтожает врага на передовой

Среди сотен гектаров лесов и полей фронтовой Харьковщины под постоянные удары КАБов, дронов и тяжелой артиллерии враг продолжает свою ежедневную попытку идти вперед. Прорваться штурмом, промчаться мотоциклами, баги или бронемашинами, просочиться ДРГ. Между русскими оккупантами и мирными городами – войны наших Вооруженных Сил. Здесь, наряду с собратьями из 92 Отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко, держат оборону украинские и иностранные добровольцы из Интернационального легиона обороны Украины.

В серой зоне, которая моментами достигает 40 километров в ширину, недостаточно просто смотреть в сектор, ведь оккупант может появиться отовсюду. Подразделение беспилотных летательных авиационных комплексов работает в радиусе досягаемости множества рашистских средств поражений, понимая, что оккупанты, в случае установления места запуска беспилотников, не пожалеют ни бомбы, ни снарядов, не говоря уже о симметричном ответе.

У ребят из разных стран мира разные судьбы, они прошли через тяжелые бои в составе пехотных подразделений, компьютеры из них вернулись в строй после ранений. Эти люди прекрасно понимают, что такое глаза для пехоты, как важно передать информацию достаточно и насколько ценно вступить в бой и уничтожить выявленную угрозу самостоятельно. Четко, точно, планомерно, без лишних эмоций, доводя дело до конца, невзирая на ежеминутный смертельный риск.

«Дом» – офицер 3 Интернационального легиона обороны Украины. Он – командир Подразделения беспилотных авиационных комплексов. Возглавляет команду уже в ближайшем году. Вместе с сержантом Андреем на позывной Барсук легионеры показывают нам позицию пилотов дронов-разведчиков.

Боевой путь "Дома" начался еще в 2015-м в добровольческом подразделении Карпатской Сечи. С этого времени офицер воевал в пехоте, был командиром разведгруппы. С началом полномасштабного вторжения вернулась в свою 93-ю механизированную бригаду, с которой фактически воевал по всей Харьковщине: оборона городов Харьков, Изюм, Соледарь, Бахмут. После второго ранения "Дом" снова вернулся на службу, теперь - в Легион.

"Иностранцы - это особая история, - поделиться опытом командир . - Они воспринимают слова, мысли, события с учетом своего опыта и мировоззрения. Это необходимо понимать. Когда в одном подразделении могут быть представители 10-15 разных стран и с разных континентов - свести все в одну систему, чтобы люди работали как единый организм, - достаточно сложно.

Сержант "Борсук" не так давно носит пиксель, но экстремальное вождение по опасной фронтовой дороге в его исполнении ярко выражено, что это занятие совсем не ново для легионера.

"Андрей, прежде чем присоединиться к войску, годами помогал нам как волонтер, - объясняет Дом . - Иногда грузы завозил туда, куда многие военные не всегда могли доехать.

Пикап ребят выглядит как монстр, специально подготовленный для ралли по бездорожью. Первые километры демонстрируют, что недешевое переоборудование проводили вовсе не для красоты. Воины не скрывают: даже такая подвеска плохо производит фронтовые реалии, нуждается в постоянном уходе и частом ремонте, к сожалению, далеко не дешевого. Но в данных условиях – это вопросы жизни и смерти.

"Специфика езды по современной прифронтовой зоне очень во многом опирается на слух и на знание местности, - объясняет Андрей. Как было озвучено, кажется, одним из израильских генералов, сегодня можно условно серую зону растянуть почти до 40 километров. То есть в две стороны - по возможности 0,000 из 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000... Уязвимости настолько дешевы и высокоточны, что этот настоящий серяк стал больше чем раньше. И это во время движения по фронтовым дорогам нужно выполнять.

Дом не скрывает гордости за своих ребят:

"Когда человек действительно хочет чего-то, имеет цель , понимание, как его достичь, желает учиться и желает изменить , - это и является залогом успеха. Нам удалось организовать этот процесс, замкнуть этот цикл, выполнить задачу. И как командир я, наверное, чувствую гордость и уважение к людям, что они, мое подразделение. Мое подразделение".

Офицер не питает иллюзий по поводу быстрого или легкого завершения боевых действий. Он давно настраивал себя и свою команду на тяжелую и длительную боевую работу.

"Каждый раз, когда был поражен и уничтожен вражеский объект, танк, боевая бронированная машина или еще что-то, ты понимаешь, что эта цель, она уже не будет представлять угрозу. Планомерное уменьшение сил врага и является нашей основной задачей. Еще где-то 22-го года я понял, что нельзя понять. методическая работа. Поэтому я стараюсь подходить к этому вопросу безэмоционально.

На самой позиции работа кипит: радиопереговоры, действия операторов, короткие команды, технические звуки самой разной аппаратуры, и, конечно, взрывы вражеских прилетов на расстоянии, которое нам трудно применить, куда же без них.

Легионер с позывным "Фродо" в силу своей специальности ведет достаточно отстраненный образ жизни. Он не часто встречается собратьев с другими подразделениями, но хорошо понимает ответственность своей работы, поэтому излагается по полной:

"На сегодняшний день изменишь важность роли - увидеть с воздуха. Та же самая пехота, возможно, получше себя чувствует, когда понимает, что хоть кто за ними наблюдает и видит спокойно. Есть риски и угрозы, связанные с логистикой, сложности во время полетов. Бывает, мозг устанет использовать и пытается взгляд.Когда находишься на разных позициях – рельеф все же отличает одну самую позицию и одну точку разведки. Это носит свои коррективы и меняется радиогоризонт.

О несокрушимости и патриотизме легко говорить с пафосом в глубоком тылу. Интервью проходит на позиции, поэтому Фродо не скрывает, что, как и каждый солдат, хочет ему мира. Но ни в коем случае не такого, чтобы ожидать через некоторое время еще большего наплыва врага:

"Чтобы наша страна оправилась и развивалась по всем направлениям. В культурной, технологической, социальной сферах. И, конечно, экономической, поскольку она влияет на все остальные".

Фродо больше всего ценит в своих собратьях взаимопонимание, выдержку, хладнокровие, умение не поддаваться панике и не распространять ее при любых свойствах:

"Это очень важно в некоторых случаях. Сам чувствуешь себя спокойнее, когда такие люди рядом. Мы все друг друга понимаем, даже не смотря на то, что у меня не идеальное владение иностранными языками. Психологическая поддержка под враждебными прилетами - это не то, что заложено природой. Она приобретается с помощью вместе с ребятами. вопросах с электротехникой или других”.

Bugs из Ирландии. В Легионе и с июля прошлого года. Он закончил магистратуру и намеревался поступить в докторантуру, но в конце концов решил присоединиться к Вооруженным силам Украины:

"Я служил во Французском иностранном легионе, был пехотинцем. Решил, что можно использовать эти навыки в бою".

Легионер, несмотря на свои научные достижения и серьезный боевой опыт, чрезвычайно скромный человек с ярким чувством юмора. Его позывной, заимствованный у фильма из известного мультфильма, скрывает глубокий ум и грозный характер. Защищая Украину, Bugs исполнитель шесть в составе пехотных подразделений, дважды был ранен вражескими дронами, но сам не считаю, что что-то необычайное:

"Так все просто сидели на позициях. Но, знаете, люди считают это нормальным, потому что сейчас линия фронта очень растянута. Посмотрите на серую зону: из-за угрозы дронов она в некоторых местах, пожалуй, имеет ширину до сорока километров. Так что вы пытаетесь защитить эту линию, и без других пешком, здесь пешком на передовой невозможно. хорошо. Мне нравилось.

Мужчина замечает, что характер войны сменил работу как пехоти, так и дронов. Теперь недостаточно просто смотреть в сектор. Операторы БПЛА вызваны отслеживающими значительно большие территории. Обнаружив врага, они вступают в бой. Если по каким-либо причинам это нельзя сделать – предоставить представителям пехотных подразделений информацию для уничтожения оккупантов.

Во время интервью время от времени в стороне слышны взрывы. После одного из них спрашиваем, как удаётся охрана исправного и хорошего юмора для таких особенностей.

"Не понимаю вопрос: это, брат, как отпуск, – меняется воин. – Знаешь, когда тебя фигают FPV-дроны 152-миллиметровой артиллерии, мини и стрелковое оружие – после такого это, что здесь мы сейчас слышим, черт, как отпуск".

Имея опыт службы в разных странах, мужчина давно сформировал свой взгляд на армию:

"Мне нравится быть солдатом, но я ненавижу армию. Я ненавижу структуру, политику, все эти мелкие глупости, что там происходят. Людям нужно быть на передовой. Им просто надо поднять свои задницы, выйти сюда, браться за работу, копать, если надо. Нет людей, которые слишком хороши, чтобы это делать, надо. я люблю работать, а работы здесь много.

В завершение в шутку спрашиваем, кого больше ненавидит Bags – врагов или комаров?

"О, жесть, брат, однозначно россиян, однозначно россиян. Но, знаешь, комары здесь не такие уж и плохие. Последнее место, где мы копали, было ужасное, а здесь хорошо...".

Александр – украинец. Он вернулся на передовую после ранения и контузии. В целом на фронте больше года. В гражданской жизни был журналистом, но решил, что, призывая других поддерживать Вооруженные Силы, должен и сам одеть пиксель, защитить свою любовь и семью собственноручно. Учитывая медийный опыт, именно Александру собратья доверили обратиться в редакцию с объявлениями о сборе:

"Вместе с Фондом интернациональных легионов проводим сбор 100 тысяч гривен на ремонт разведывательных дронов многоразового использования. Ремонт многих дронов стоит, как один новый. Это очень важно использовать эти дроны и предоставить, и делать нашу работу эффективнее: находить врага, уничтожать его, уничтожать технику и проводить реконструкцию".

Уже традиционно для подразделений Сил обороны Украины ребята подготовили подарки для тех, кто их поддерживает.

"Прошу вас присоединяться к сбору и в качестве поощрительного приза у нас есть три места на тактическую огневую подготовку с лучшими инструкторами нашего батальона. На этих занятиях вы освоите штурмовую винтовку и тактический дробовик, а окончательно вам у этого наставника, который обучают нас самих. Каждые 20 обучение. Спасибо всем за поддержку.

Александр

Хотя работа операторов BPLA и менее опасна, чем у пехоты, – это все очень условно. Выезд с позиции, как и мероприятие туда, каждый раз – сложная логистическая операция. Патроны в патронниках, перемещенные по правилам, наблюдают всех. Моментами необходимо держаться, чтобы не травмироваться даже в салоне внедорожника, когда "Борсук" делается резкий и необходимый, маневр в местах, которые нужно проходить так, "словно тебя там никогда и не было". Приходы на разных расстояниях напоминают, что в этом лесу, кроме нас, хватает других хищников, чьи удары безусловно смертоносны. Килограммы необходимой для работы взрывчатки в кузове, на общем фоне, остроты форму в же не придают.

В таком ритме ребята живут ежедневно, отправляясь иуды, а часто – в опасные локации, как на работу. Собственно – совсем не "как". Неделями, месяцами, годами. Методически и планомерно превращая объекты русских обитателей в яркую вспышку на фоне облака дыма и пыли. Потому что они – воины батальона специального назначения, легионеры свободного мира, лучшие люди этой планеты, которые нейтрализуют зло своими руками, чтобы завтра наших детей было лучше, чем наше сегодня.

