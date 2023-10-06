Обнаженные любовницы и мертвый личный состав: хакеры взломали почту росгвардейца, руководившего вторжением ОМОНовцев в Припять (фото)

Украинское сопротивление собирается использовать полученные данные и информацию о размещении отдельных подразделений ВС РФ в Украине.
Хакеры "Кибер Сопротивления" взломали электронную почту полковника Росгвардии Романа Ершова. Благодаря этому удалось получить новые доказательства участия подразделений российского ОМОНа во вторжении в Украину.
Подробности рассказали в Центре национального сопротивления.
В частности, спецподразделение из Калужской области РФ, которым руководит Ершов, было задействовано в оккупации Припяти, за участие в агрессивной войне против Украины оккупант получил новое воинское звание.
В ЦНС отметили, что россиянин Роман Анатольевич Ершов руководит спецподразделением Росгвардии ОМОН по Калужской области. Он командовал этим подразделением и во время вторжения российских войск в Украину с территории Беларуси. На тот момент, в феврале 2022 года, Ершов был подполковником, за участие в полномасштабной агрессии против Украины он получил звание полковника.
В частности, как выяснили хакеры из Кибер Сопротивления, омоновцы под командованием Ершова принимали участие в оккупации Припяти: в облачном хранилище после взлома почты россиянина они нашли фотодоказательства вторжения омоновцев из Калужской области в этот населенный пункт и размещение личного состава сил в чернобыльских лесах.
“Однако благодаря любви Ершова к фото получены и фотографии результата работы украинских Сил обороны по росгвардейцам. Правда, дизайнерские навыки полковнику следует развивать. Сочетание любовниц, мертвого личного состава и уничтоженной техники в один коллаж – достаточно прогрессивное художественное решение”, – отметили в ЦНС.
Кроме того, хакеры вытащили из сломанной почты полковника Росгвардии ряд аналитических документов оккупантов. Среди них — анализ использования разработанных Концерном Калашникова для подразделений Росгвардии пистолетов Лебедева: табельных 9мм пистолетов МПЛ и МПЛ-1.
В отличие от российских пропагандистских СМИ, в этих отчетах вместо "лучшего в мире российского оружия" содержится изложение реальной ситуации. За два года эксплуатации упомянутых пистолетов оккупантам стало ясно, что они непригодны для эффективного применения.
Также в почте Ершова Кибер Сопротивление нашел доклад так называемого Центра поддержки Новороссии на тему Как Россия проигрывает войну на Донбассе?. Документ они выложили в открытый доступ.
Кроме захвата украинских территорий и мифической Новороссии Ершов активно интересуется представительницами противоположного пола.
"Женат Ершов не ограничивает себя принципами моногамии и сохраняет уникальный контент от любовниц на своем "облаке"", — отметили в ЦНС.
В ЦНС подчеркнули, что украинское сопротивление намерено использовать полученные данные и информацию о размещении отдельных подразделений ВС РФ в Украине.
Некоторые уже успешно использовали для демобилизации отдельных военных россиян. Демобилизации, конечно, но есть нюанс. Об этом впоследствии. Напоследок оставим контакты полковника и его супруги. Возможно, у вас есть что им написать. Номер Ершова — 8 (953) 312-6402, номер его жены 8 (953) 312-6366”, — резюмировали в Центре.
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