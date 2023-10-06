Обнаженные любовницы и мертвый личный состав: хакеры взломали почту росгвардейца, руководившего вторжением ОМОНовцев в Припять (фото)

Украинское сопротивление собирается использовать полученные данные и информацию о размещении отдельных подразделений ВС РФ в Украине.

Хакеры "Кибер Сопротивления" взломали электронную почту полковника Росгвардии Романа Ершова. Благодаря этому удалось получить новые доказательства участия подразделений российского ОМОНа во вторжении в Украину.

Подробности рассказали в Центре национального сопротивления.

В частности, спецподразделение из Калужской области РФ, которым руководит Ершов, было задействовано в оккупации Припяти, за участие в агрессивной войне против Украины оккупант получил новое воинское звание.

В ЦНС отметили, что россиянин Роман Анатольевич Ершов руководит спецподразделением Росгвардии ОМОН по Калужской области. Он командовал этим подразделением и во время вторжения российских войск в Украину с территории Беларуси. На тот момент, в феврале 2022 года, Ершов был подполковником, за участие в полномасштабной агрессии против Украины он получил звание полковника.

Роман Ершов. Фото: ЦНС

В частности, как выяснили хакеры из Кибер Сопротивления, омоновцы под командованием Ершова принимали участие в оккупации Припяти: в облачном хранилище после взлома почты россиянина они нашли фотодоказательства вторжения омоновцев из Калужской области в этот населенный пункт и размещение личного состава сил в чернобыльских лесах.

Фотодоказательства вторжения спецподразделения Росгвардии в Украину с территории Белоруссии. Фото: ЦНС

Россияне на севере Украины. Фото: ЦНС

“Однако благодаря любви Ершова к фото получены и фотографии результата работы украинских Сил обороны по росгвардейцам. Правда, дизайнерские навыки полковнику следует развивать. Сочетание любовниц, мертвого личного состава и уничтоженной техники в один коллаж – достаточно прогрессивное художественное решение”, – отметили в ЦНС.

Кроме того, хакеры вытащили из сломанной почты полковника Росгвардии ряд аналитических документов оккупантов. Среди них — анализ использования разработанных Концерном Калашникова для подразделений Росгвардии пистолетов Лебедева: табельных 9мм пистолетов МПЛ и МПЛ-1.

Анализ использования пистолетов Лебедева. Фото: ЦНС

В отличие от российских пропагандистских СМИ, в этих отчетах вместо "лучшего в мире российского оружия" содержится изложение реальной ситуации. За два года эксплуатации упомянутых пистолетов оккупантам стало ясно, что они непригодны для эффективного применения.

Также в почте Ершова Кибер Сопротивление нашел доклад так называемого Центра поддержки Новороссии на тему Как Россия проигрывает войну на Донбассе?. Документ они выложили в открытый доступ.

Доклад "Центра поддержки Новороссии". Фото: ЦНС

Кроме захвата украинских территорий и мифической Новороссии Ершов активно интересуется представительницами противоположного пола.

Ершов хранит интимные фото своих многочисленных партнерш. Фото: ЦНС

"Женат Ершов не ограничивает себя принципами моногамии и сохраняет уникальный контент от любовниц на своем "облаке"", — отметили в ЦНС.

В ЦНС подчеркнули, что украинское сопротивление намерено использовать полученные данные и информацию о размещении отдельных подразделений ВС РФ в Украине.

Некоторые уже успешно использовали для демобилизации отдельных военных россиян. Демобилизации, конечно, но есть нюанс. Об этом впоследствии. Напоследок оставим контакты полковника и его супруги. Возможно, у вас есть что им написать. Номер Ершова — 8 (953) 312-6402, номер его жены 8 (953) 312-6366”, — резюмировали в Центре.

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