Обнажили ягодицы и привязали к столбу: в Кременчуге местные жители наказали мародера, который шастал по домам (фото)

Мародера примотали к столбу скотчем с соответствующей надписью.

В Кременчуге Полтавской области местные жители задержали мародера. Злоумышленник влезал в чужие дома, чтобы что-то украсть.

Об этом сообщили в местном Telegram-канале, где опубликовали фото с места происшествия.

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Известно, что в районе улицы Чкалова, на улице Серова, злоумышленник шастал в домах людей. Туда он врывался, чтобы совершить кражу.

Местные жители задержали злоумышленника, спустили с него штаны с трусами и привязали его к столбу скотчем с соответствующей надписью.