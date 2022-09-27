Обновили правила выезда мужчин за границу: каким категорий украинцев касаются изменения

С 27 сентября вступили в силу изменения в правила пересечения границы, утвержденные постановлением Кабинета министров Украины от 10 сентября 2022 года № 1044.

Изменения в основном касаются порядка пропуска через границу лиц, имеющих проблемы со здоровьем, и сопровождающих их.

Об этом идет речь на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Согласно изменениям, сопровождающим гражданам Украины мужского пола от 18 до 60 лет, уже не ограничено количество пересечений границы на выезд из Украины. Заметим, что ранее разрешалось только 1 раз в момент действия военного положения. Указанные мужчины теперь могут выезжать за границу к лицам с инвалидностью, нуждающимся в постоянном уходе, детям с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний, за которыми они ухаживают, если указанные лица (дети) находятся на консульском учете.

В ГНСУ отмечают, что украинцы, подлежащие призыву во время мобилизации, обязаны вернуться из-за границы не позднее лиц, которых они сопровождали.

"Постановление четко регламентирует категории лиц и документы, необходимые для пересечения границы. Следует отметить, что для разных категорий лиц определены различные документы, подтверждающие степени родства или факты осуществления ухода. Во избежание отказов в пропуске рекомендуем лицам, которые планируют пересечение границы, перед прибытием в пункты пропуска тщательно ознакомиться с требованиями Правил пересечения границы и все предусмотренные документы", — говорится в сообщении.

Напомним, студентов иностранных университетов больше не будут выпускать за границу во время военного положения.

Кабинет министров Украины изменил правила пересечения государственной границы

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