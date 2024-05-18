Обновление данных в ТЦК: могут ли в Украине арестовать имущество мужчины, проживающего за границей

Кака ответственность для мужчин, проживающих за границей и не обновивших свои данные в ТЦК.

В Украине с субботы, 18 мая, вступил в силу новый закон о мобилизации. Он, в частности, предполагает, что мужчины призывного возраста должны в течение 60 дней уточнить свои учетные данные.

Адвокат Марина Бекало объяснила, что ждет мужчин, проживающих за границей, если они этого не сделают.

Военнообязанные мужчины в течение 60 дней обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

По закону № 3633-IX от 11.04.2024 г., который вступит в силу 18.05.24 г., предусмотрено, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденном Верховной Радой Украины, обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

По переходным положениям этого Закона также указано, что граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.

При этом ТЦК СП не составляет протокола о привлечении к админ. ответственности, они сразу выносят Постановление, но с обязательным уведомлением о дате, месте и времени рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности. После вынесения постановления они передается государственному исполнителю во исполнение.

Согласно ст. 48 Закона Украины "Об исполнительном производстве", государственный исполнитель в первую очередь обращает взыскание на средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях. Итак, первым будет наложение ареста на банковские счета (любые, расчетные, депозитные и т.п.).

Если стоимость долга не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (142 000 грн), обращение взыскания на единое жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. Если недвижимое/движимое имущество принадлежит, например, жене (она является 100% собственником), то обращение взыскания на такое имущество не будет реализовано.

Напомним, украинцы за рубежом будут иметь простой способ обновления учетных данных в ТЦК.

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