Обновление карты фронта: враг продвинулся сразу на нескольких участках - DeepState

Российская армия / © Associated Press

Российские войска имеют продвижение на нескольких направлениях фронта. Речь идет о Никифоровке и районах близ Нелиповки, Нового Шахматного и Уюта.

Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState , обнародовавший обновленную карту боевых действий.

По данным аналитиков, противник продвинулся в Никифоровке, а также имел тактические успехи вблизи Нелиповки, Нового Шахматного и Уюта. Подробности о масштабах продвижения и изменениях линии столкновения уточняются.

Официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ пока нет.

Силы обороны производят штурмовые действия на Запорожском направлении. Репортаж ТСН из «красной зоны» о работе артиллерии, охоте вражеских дронов и освобождении территорий.