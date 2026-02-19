- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Обновление карты фронта: враг продвинулся сразу на нескольких участках - DeepState
Аналитический ресурс DeepState сообщил о продвижении российских войск в Никифоровке и близ Нелиповки, Нового Шахматного и Уюта — карта боевых действий обновлена.
Российские войска имеют продвижение на нескольких направлениях фронта. Речь идет о Никифоровке и районах близ Нелиповки, Нового Шахматного и Уюта.
Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState , обнародовавший обновленную карту боевых действий.
По данным аналитиков, противник продвинулся в Никифоровке, а также имел тактические успехи вблизи Нелиповки, Нового Шахматного и Уюта. Подробности о масштабах продвижения и изменениях линии столкновения уточняются.
Официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ пока нет.
Силы обороны производят штурмовые действия на Запорожском направлении. Репортаж ТСН из «красной зоны» о работе артиллерии, охоте вражеских дронов и освобождении территорий.