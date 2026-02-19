ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

Обновление карты фронта: враг продвинулся сразу на нескольких участках - DeepState

Аналитический ресурс DeepState сообщил о продвижении российских войск в Никифоровке и близ Нелиповки, Нового Шахматного и Уюта — карта боевых действий обновлена.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Российская армия

Российская армия / © Associated Press

Российские войска имеют продвижение на нескольких направлениях фронта. Речь идет о Никифоровке и районах близ Нелиповки, Нового Шахматного и Уюта.

Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState , обнародовавший обновленную карту боевых действий.

По данным аналитиков, противник продвинулся в Никифоровке, а также имел тактические успехи вблизи Нелиповки, Нового Шахматного и Уюта. Подробности о масштабах продвижения и изменениях линии столкновения уточняются.

Официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ пока нет.

Напомним, что СУ пошли в наступление на двух участках фронта: военные откровенно рассказали о ситуации

Силы обороны производят штурмовые действия на Запорожском направлении. Репортаж ТСН из «красной зоны» о работе артиллерии, охоте вражеских дронов и освобождении территорий.

