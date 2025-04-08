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- Война
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Обновленный алгоритм для СОЧ: военным объяснили, как вернуться без наказания
За повторное СОЧ предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
С 1 марта в Украине действует обновленный алгоритм для военнослужащих, самовольно покинувших места службы (СОЧ).
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Если СОЧ длилось до трех дней, уголовное производство не открывается, а военный может возвратиться на службу без последствий. В таком случае ему возобновляются выплаты и обеспечение.
Если СОЧ длится три дня и больше, но произошло впервые, военный может официально вернуться. Для этого нужно:
Через приложение "Армия+" обратиться к командиру и получить письменное согласие на возвращение.
Подать ходатайство в ДБР, Нацполицию или суд вместе с письменным согласием.
Дождаться судебного решения об освобождении от уголовной ответственности и возвратиться в службу.
Если военный покидает службу повторно или не хочет возвращаться, против него возбуждается уголовное производство. В таком случае он объявляется в розыск, а после задержания его передают в суд.
Напомним, 1 марта 2025 года истек срок освобождения от ответственности для военных, которые самовольно покинули место службы , но добровольно вернулись в армию. За этот период, с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года, в свои подразделения вернулись почти 21 100 военнослужащих.