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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Обновленный алгоритм для СОЧ: военным объяснили, как вернуться без наказания

За повторное СОЧ предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Новые правила для военных: как вернуться после СЗЧ и какие последствия ждут нарушителей

Новые правила для военных: как вернуться после СЗЧ и какие последствия ждут нарушителей

С 1 марта в Украине действует обновленный алгоритм для военнослужащих, самовольно покинувших места службы (СОЧ).

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Если СОЧ длилось до трех дней, уголовное производство не открывается, а военный может возвратиться на службу без последствий. В таком случае ему возобновляются выплаты и обеспечение.

Если СОЧ длится три дня и больше, но произошло впервые, военный может официально вернуться. Для этого нужно:

Через приложение "Армия+" обратиться к командиру и получить письменное согласие на возвращение.

Подать ходатайство в ДБР, Нацполицию или суд вместе с письменным согласием.

Дождаться судебного решения об освобождении от уголовной ответственности и возвратиться в службу.

Если военный покидает службу повторно или не хочет возвращаться, против него возбуждается уголовное производство. В таком случае он объявляется в розыск, а после задержания его передают в суд.

Напомним, 1 марта 2025 года истек срок освобождения от ответственности для военных, которые самовольно покинули место службы , но добровольно вернулись в армию. За этот период, с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года, в свои подразделения вернулись почти 21 100 военнослужащих.

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