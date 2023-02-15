Оборона Бахмута: аналитики ISW объяснили, зачем ВСУ так долго удерживают город

Американские аналитики Институт изучения войны считают, что ВСУ создали условия для предстоящего контрнаступления – благодаря обороне Бахмута Донецкой области. Все больше — Россия потеряла на направлении немало "вагнеровцев".

Об этом сообщат в ежедневном отчете ISW.

Решение Украины защищать Бахмут является стратегически обоснованным, отмечают аналитики. Если бы русские войска взяли его без значительного сопротивления, то могли бы начать более широкую операцию.

"ISW продолжает оценивать, что решение Украины защищать Бахмут, вероятно, является стратегически обоснованным, несмотря на расходы. Защита этого города в Донецкой области заставила Кремль использовать на этом направлении значительную часть наемников ППК "Вагнера" и привлечь воздушно-десантные силы для поддержки изнурительного продвижения", – объяснили аналитики.

Таким образом, в ISW не согласны с выводами издания The Washington Post, которое сообщило, что, по оценкам представителей Пентагона, украинские силы не в состоянии одновременно защищать Бахмут, а также начать весеннее контрнаступление. Авторы материала отмечают, что они якобы призывали Украину отдать предпочтение наступлению обороны Бахмута.

В Институте изучения объясняют, что украинская оборона Бахмута привела к деградации крупных российских сил. Поэтому, вероятно, будут созданы благоприятные условия для предстоящего контрнаступления ВСУ.

Если бы российские войска заняли Бахмут без значительного украинского сопротивления, считают в ISW, то это заставило бы украинские силы наспех строить оборонительные позиции на менее благоприятной местности.

"Таким образом, оборона Бахмута и попытки создать условия для контрнаступления, вероятно, являются взаимодополняющими, а не взаимоотрицательными действиями, учитывая, что российские войска продолжили бы свое наступление за городом, если бы Украина уступила Бахмуту раньше", — пришли к выводу в ISW.

Напомним, The Washington Post со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена пишет, что в Белом доме считают, что переломный момент в войне Украины с Россией наступит весной 2023 года. Тогда ждут наступление захватчиков, а украинские силы пойдут в контрнаступление.

Читайте также:

Ситуация на фронтах на утро 15 февраля: враг атакует с пяти направлений