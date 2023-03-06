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Оборона Бахмута будет усилена: генералы Залужный и Сырский приняли решение

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2971
Время на прочтение
1 мин
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Оборона Бахмута будет усилена: генералы Залужный и Сырский приняли решение

Фото: Associated Press

Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего во время которого было принято решение о продолжении оборонной операции и дальнейшем усилении позиций украинских военных в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте президента.

Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский поддержали продолжение оборонной операции в Бахмуте.

Кроме того, на заседании Ставки были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

Напомним, представитель восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что битва за Бахмут Донецкой области продолжается. Россияне не перерезали логистические пути, а потому ВСУ получают оружие и эвакуируют раненых.

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Дата публикации
Просмотры
2971
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