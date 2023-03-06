Оборона Бахмута: могут ли ВСУ отступить из города (подробности и карта боевых действий)

Город Бахмут Донецкой области остается самой горячей точкой на фронте. Российские оккупанты пытаются перерезать украинским военным пути поставок боеприпасов и окружить защитников города. На окраинах Бахмута продолжаются ожесточенные бои, уничтожены ключевые мосты через реку Бахмутка.

Командир подразделения аэроразведчиков "Птицы Мадяра" Роберт Бровди ("Мадяр") 3 марта сообщил, что его бойцы получили приказ о выходе из Бахмута и переходе на новые позиции. Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказал 4 марта, что отныне не будет воевать в Бахмуте. Военное командование объясняет, что в Бахмуте проходят плановые ротации, но о массовом выводе украинских войск речь не идет. Эксперты, однако, не исключают, что ВСУ могут отойти на заранее подготовленные позиции

Что сейчас происходит в Бахмуте, могут ли ВСУ отступить из города, есть ли угроза окружения – ТСН.ua собрал подробности и комментарии экспертов.

Официально: что происходит в Бахмуте

По информации Генерального штаба ВСУ, на Бахмутском направлении противник не прекращает попыток штурмовать город Бахмут и окрестные населенные пункты. Обстреливал Железнянское, Дубово-Васильевку, Орехово-Васильевку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области".

Фото: Deepstatemap

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого было принято решение о продолжении оборонной операции и дальнейшем усилении позиций украинских военных в Бахмуте.

5 марта Зеленский рассказал, что в Донецкой и Луганской областях украинские защитники прилагают немалые усилия, сдерживая наступление оккупантов.

"Особо отмечу и сегодня за храбрость, крепость и непоколебимость воинов, которые сражаются на Донбассе. Одна из самых тяжелых битв. Мучительная и тяжелая", — подчеркнул глава государства.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 4 марта заявлял, что ВСУ пока не покидают Бахмут.

"Да, есть проблемы – взорвали мост, который позволял обеспечивать надлежащее обеспечение Бахмута. Но там есть другие возможности, поставки продолжаются", — отметил он.

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Советник главы ОП подчеркнул, что даже если фронт в районе Бахмута сдвинется на километр, это никак не повлияет на общую обстановку.

"Там за каждую улицу большой размен идет. Мы, например, отдаем улицу в размен на 2-3 тысячи уничтоженных российских военнослужащих", – сказал он.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что российские оккупанты уничтожают мосты, чтобы нарушить логистику, однако ВСУ находят другие пути, чтобы доставлять на поле битвы подкрепление и оружие.

Оперативное командование "Восток" обнародовало свежее видео из Бахмута, чтобы продемонстрировать, что город держится.

Украинские бойцы контролируют ключевую трассу

Боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко сообщил, что ключевая трасса Бахмут-Константиновка Донецкой области находится под контролем ВСУ. Данный путь критически важен для поставок оружия в город.

В то же время, по его словам, ситуация вокруг Бахмута и в его окрестностях "очень похожа на ад". Назаренко также заявил, что никаких тактических изменений с украинской стороны не последовало, добавив, что ВСУ держат оборону.

Нацгвардеец сообщил, что отвода украинской армии из Бахмута нет, наоборот — приходят новые резервы, подкрепления, чтобы держать оборону.

"Весь район боевых действий находится под хаотическим обстрелом, но сообщение с городом есть, есть маршруты, которые не перекрыты", — сказал боец.

Покинут ли ВСУ "особо тяжелые сектора": мнения экспертов

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что ВСУ готовятся покинуть часть Бахмута – провести "ограниченный и контролируемый уход из особо тяжелых секторов на востоке города". Аналитики ISW отмечают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута – один через реку Бахмутка на северо-востоке Бахмута и один вдоль трассы Хромово-Бахмут к западу от города.

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"Заблаговременное уничтожения мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению России в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути выхода России из Бахмута на запад", — добавили аналитики.

Впрочем, убеждены в ISW, армии РФ не удастся в ближайшее время оцепить Бахмут, а тем более захватить город. Американские эксперты считают, что украинские силы в Бахмуте дальше могут удерживать свои позиции, а если решат уйти из города, то смогут сделать это контролируемо и не попадут в окружение.

В свою очередь, военная разведка Великобритании в своем отчете отмечает, что Украина укрепляет Бахмут элитными подразделениями ВСУ.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что сейчас наиболее правильным решением был бы отвод украинских подразделений за реку Бахмутка.

"Эта река станет отличным естественным препятствием для российских войск. Это поможет ВСУ качественно организовать характер активной обороны", — объяснил он.

По его словам, россияне изо всех сил пытаются перерезать логистические пути в Бахмут. Сейчас оккупанты продвигаются из района захваченных сел Берховка и Ягодное в направлении села Хромово. Таким образом они пытаются взять под непосредственный контроль дорогу от Бахмута до Часов Яра.

Полковник ВСУ запаса Роман Свитан говорит, что для сдерживания наступления оккупантов главное контролировать не сам город, а укрепленный район, который проходит между городами Часов Яр и Бахмут.

"Дело не в городе, а именно в укрепрайоне. Это тандем между Часов Яром и Бахмутом – два гарнизона, которые друг друга прикрывают. Выход в Часов Яр откроет россиянам дорогу в сторону Дружковки, Краматорска и Славянска", — объяснил военный эксперт.

Свитан предположил, что может быть принято решение о выходе из Бахмута с последующим удержанием кряжа в районе Часов Яра, но все будет зависеть от оперативной обстановки.

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