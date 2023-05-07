Оборона Бахмута: Сырский рассказал, что "приняты оперативные решения"

Генерал-полковник Александр Сырский побывал на востоке и обсудил оборону Бахмута.

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 6 мая побывал в районах ведения боевых действий на Бахмутском направлении, где встретился с командирами боевых частей.

Об этом он рассказал в комментарии УНИАН.

Сырский вместе с командирами обсудили меры по лучшей обороне Бахмута и нанесение максимального поражения боевикам ЧВК "Вагнер". Необходимые оперативные решения были приняты на месте.

По его словам, россияне в последние дни увеличили интенсивность обстрелов тяжелым вооружением, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

"Это говорит о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продлить наступательные действия", — говорит он.

Напомним, Александр Сырский отчитывался, что ВСУ "выбили россиян" на отдельных участках в Бахмуте.

В ВСУ также подтвердили, что оккупанты пытались убить командующего Сил терробороны, генерал-майора Игоря Танцура во время его поездки в Бахмут.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 7 мая заявил, что его боевики получат боеприпасы и вооружение для продолжения боевых действий в Бахмуте.

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