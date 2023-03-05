Оборона Бахмута: в ISW объяснили, смогут ли российские войска оцепить и захватить город

Украинские силы могут удерживать свои позиции в Бахмуте, считают аналитики.

Аналитики Института изучения войны считают, что российским войскам в ближайшее время не удастся ни окружить, ни захватить Бахмут в Донецкой области. Хотя оккупанты до сих пор продолжают осуществлять наступательные операции вблизи города.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

"Украинские официальные лица повторили, что украинские силы контролируют ситуацию в Бахмуте, но отметили, что обстоятельства становятся все сложнее, и что ППК "Вагнер" привлекла свои передовые и подготовленные элементы к штурмовым операциям в этом районе", — отмечают американские аналитики.

В частности, 4 марта захватчики провели одну ограниченную атаку, но потерпели неудачу. Вместе с тем россияне пытаются проводить штурмы. Впрочем, убеждены в ISW, армии РФ не удастся в ближайшее время оцепить Бахмут, а тем более захватить город .

В Институте отмечают, что украинские силы могут удерживать свои позиции в Бахмуте. Впрочем, если решат уйти из города, то смогут сделать это контролируемо, а потому не попадут в окружение.

"Российские оккупанты понесут значительные потери во время продвижения. Оценка украинцев относительно того, что они смогут заставить атаки РФ завершиться вблизи их текущих позиций, сбалансирована с риском потери доступа к основным путям отвода, вероятно, будет руководить решением остаться или отступить", — добавили аналитики.

Напомним, Министерство обороны Великобритании в своем отчете отмечает, что Украина укрепляет Бахмут элитными подразделениями ВСУ. Ведь оборона города испытывает все более серьезное давление.

Оборона города продолжается. Из Бахмута нет массового отвода украинских войск. Впрочем, проходят плановые ротации, говорят в ВСУ.

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