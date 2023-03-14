Оборона Бахмута является ключевой для устойчивости всего фронта – Залужный (фото)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины подчеркнул важность обороны Бахмута для сдерживания российских оккупантов.
Оборона города Бахмут является основной на всем фронте и имеет важнейшее значение для сдерживания российских агрессоров.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook.
"Уважаю крепость, храбрость и несгибаемость наших воинов в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага", — отметил Залужный.
Он подчеркнул, что оборона Бахмута имеет основополагающее значение для устойчивости всего фронта.
"Благодарю каждого защитника и защитницы, кто дает достойный отпор оккупантам и приближает победу Украины", — отмечает главнокомандующий.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел 14 марта очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего и заслушал доклад об актуальной ситуации на фронте.
Кроме того, ранее мы информировали, что накануне вечером Зеленский сообщил, что на востоке "очень болезненно". Президент подчеркнул, что будущее Украины сейчас решается в городах Белогоровка, Марьинка, Авдеевка, Бахмут, Угледар и Каменка.
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