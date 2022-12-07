"Оборона" Белгородской области – в британской разведке объяснили намерения властей РФ

Разведка Великобритании объяснила, зачем Россия усиленно готовит "оборону" в Белгородской области, граничащую с Украиной.
Российские власти готовят "оборонные" приготовления, в частности строя фортификационные сооружения в Белгородской области, чтобы "разжечь патриотические чувства граждан".
Об этом говорится в ежедневном обзоре министерства обороны Великобритании.
Как отмечается, Россия в последнее время начала расширять оборонные позиции вдоль международной границы с Украиной и в глубь Белгородской области. 6 декабря 2022 года белгородский губернатор объявил о создании местных "отрядов самообороны".
О копании окопов в Белгороде сообщалось, по крайней мере, с апреля 2022 года, но новые сооружения, вероятно, являются более сложными системами, предназначенными для отражения механизированного нападения, говорится в обзоре.
"Существует реальная возможность того, что российские власти продвигают оборонительные приготовления на международно признанной российской территории, чтобы разжечь патриотические чувства. Однако, вероятно, это иллюстрирует искреннюю (но ошибочную) уверенность некоторых российских руководителей в том, что существует реальная угроза вторжения украинских войск. Недостаточность стратегическая оценка является одним из критических недостатков центральной российской правительственной архитектуры, о чем свидетельствует первоначальное решение России о вторжении в Украину", — говорится в обзоре.
"Оборона" Белгородской области
Кремлевская пропаганда активно разгоняет слухи о якобы подготовке нападения Вооруженных сил Украины на пограничные российские города – Белгород, Брянск, Курск уже этой зимой.
В Белгородской области тех, кого еще не успели мобилизовать, забирают в местную терроборону и народную дружину.
В области также создают линию обороны под названием "новая засечная граница".
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