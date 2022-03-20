Оборона Харькова: украинские военные уничтожили диверсантов, пытавшихся проникнуть в город

Оккупанты открывали огонь против украинских военных.

В субботу утром, 20 марта, украинские военные уничтожили попытку проникнуть в Харьков российским подразделениям диверсионно-разведывательным группам.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, российские оккупанты открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия. Впрочем, украинские военнослужащие разгромили оккупантов.

За прошедшие сутки армия Российской Федерации нанесла 38 артиллерийских, минометных ударов и обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударили по районам Салтовки, Циркунов, ХТЗ, Дергачев.

Синегубов подчеркнул, что благодаря Вооруженным Силам Украины россияне существенно снизили свое присутствие в небе над Харьковом. "На сегодняшний день фиксируем разведывательные летательные аппараты", — добавил глава ОГА.

Как сообщалось, российские оккупанты продолжают уничтожать жилищный фонд Харькова и его инфраструктуры. Разрушены почти 600 многоэтажек города, тысячи семей остались без крова.