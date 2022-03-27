Оборона Харькова: в некоторых направлениях Вооруженные силы перешли в контрнаступление

В течение ночи оккупанты около 15 раз обстреливали город.
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции возле Харькова, а в некоторых направлениях перешли в контрнаступление.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По его словам, ночью на 27 марта оккупанты страны-агрессора России обстреливали Харьков. Армия РФ наносила удары из оружия дальнего действия около 15 раз. В результате обстрелов были вызваны пожары в Московском и Слободском районах.
Как сообщалось, ВСУ вернули под контроль село в Харьковской области: уничтожены командир и около 60 единиц техники. Речь идет о селе Гусаровка. Оно было оккупировано двумя батальонно-тактическими группами оккупантов при поддержке подразделений русского спецназа. Утраты личного состава уточняются.
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