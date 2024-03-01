Оборона Купянска: какие города будут под угрозой в случае прорыва россиян – эксперт

Если россияне захватят Купянск, то обязательно двинутся дальше на соединение с Лиманским направлением.

Если российской оккупационной армии удастся захватить Купянск Харьковской области, то под серьезной угрозой окажутся Славянск и Краматорск Донецкой области.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью УНИАН.

"Есть понимание важности этого фланга. Если он посыпется и россияне возьмут Купянск, то обязательно двинутся дальше на соединение с Лиманским направлением. У них будут серьезные возможности угрожать и Славянску с Краматорском", – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Мусиенко, в результате такого прорыва возрастет угроза Харькову.

“Я не буду, как некоторые, делать заявления о том, что "вот-вот пойдут на Харьков". Ведь бои за Купянск длятся уже много месяцев, и город держится. Но теоретически такой риск, конечно, существует", – отметил эксперт.

В то же время Александр Мусиенко подчеркнул, что шанс прорыва россиян на этом направлении такой же, как и везде, его просто нельзя исключать.

"Мы должны оценивать факты, а они такие: за столько месяцев боев в районе Синьковки и Табаевки – а это основные направления удара – у РФ нет заметных продвижений", – напомнил он.

Напомним, 3-я штурмовая бригада 28 февраля выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области. Это было очень важно для того, чтобы вернуть тактическое преимущество на этом участке.

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