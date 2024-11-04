Оборона Курахово и цели российских окупантов: что известно о боевых действиях на Донетчине

В начале ноября враг продолжает захватывать украинские территории и продвигаются вблизи нескольких ключевых городов Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ за 3 ноября противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. Наиболее активно он действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел более половины всех атак. На Харьковском направлении российские террористы близ Волчанска дважды пытались проводить наступательные действия, получили отпор.

Одиннадцать раз враг атаковал позиции украинских военных на Купянском направлении.

В Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва. На Торецком направлении произошло четыре вражеских атаки.

Очень страдает от вражеских действий росиян Донбасс. Как сообщал Генштаб, горячее всего на Кураховском направлении, где в то время насчиталось 54 боевых столкновений. ТСН.ua собрало основные сведения о передвижении оккупантов в Донецкой области.

Ситуация в конце октября

В октябре ВСУ удалось восстановить ранее утраченные позиции вблизи Курахово. Также фиксируется продвижение российских окупантов вблизи Покровска и Угледара.

В течение 30 и 31 октября войска РФ продолжали наступление в районе Часов Яра. В частности, в микрорайоне Октябрьский в восточной части города, но успеха не имели, говорилось в отчете американского Института изучения войны ( ISW ).

Представитель бригады ВСУ, действовавшей вблизи Часов Яра, сообщил 31 октября, что небольшие российские пехотные группы иногда пересекают канал Северский Донец – Донбасс, но не могут значительно продвинуться из-за украинских ударов.

В течение 31 октября оккупанты продолжили наступление в Торецком районе, но не продвинулись. Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова сообщила, что окупанти снизили темпы штурма Торецка, но не снизили использование артиллерии и авиации для ударов.

О чем заявляют военные

Украинский военный заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в интервью YouTube-каналу "Разговор" рассказал, что ситуация на фротне не из самых легких. На некоторых направлениях "дела очень плохие".

"Сейчас преимущество не на нашей стороне. Это касается абсолютно всех направлений. Россияне давят и накапливают силы. Пока их (ресурсов – Ред.) хватает. На линии фронта нет ни одного спокойного участка. Несколько месяцев назад можно было говорить, что на юге и Купянском направленини спокойно. Даже во время ротации подразделения по более тяжелому направлению бросали на более спокойное и наоборот. Сейчас таких направлений нет – некуда менять, чтобы было немного спокойнее”, – рассказал Жорин.

Как заявил офицер бригады, майор Виталий Миловидов в интервью "Украинскому радио". В Покровском направлении ситуация остается сложной, ведь численность враждебных групп на этом участке фронта не уменьшается.

"Чисельность вражеских групп не уменьшается. Враг подготовил большое количество резервов, привлек их одновременно по нескольким направлениям, готовя заблаговременно себе плацдармы для продвижения южнее и севернее. Также привлекает большое количество штурмовых групп, которые пытаются двигаться и в день, и ночью", — подчеркнул. военный.

Войска РФ привлекают большое количество живой силы и регулярно применяют тактику массированных пехотных штурмов.

"Относительно Покровска, город весомый и логистически выгодный. Враг намерен реализовать свои стратегические цели. Стоит сдерживать на тех рубежах, которые есть. Речь о Покровске нужно немного отсрочивать или не ставить в перспективу и прилагать максимум усилий, чтобы не допустить продвижения врага дальше. Сегодня прилагается максимум усилий, привлекаются все имеющиеся силовые средства для того, чтобы этого не допустить», – сказал военнослужащий.

Что говорят военные эксперты

Оккупанты давят на позиции украинских защитников в районе города Часов Яр на Донетчине и пытаются окружить группировки ВСУ, об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо".

Армия РФ уже форсировала канал Северский Донец. В частности, по словам эксперта, оккупанты имеют определенные продвижения к трассе М-32, которая является ключевой для логистического обеспечения Сил обороны Украины.

"Цель окупантов — фланговый охват позиций Сил обороны, которые сосредоточены во Временном Яру. Далее они планируют выйти на Константиновку", — говорит Снегирев.

Продвижение войск РФ фиксируют и на других горячих направлениях на Кураховском, Лиманском и Купянском. Впрочем, тяжелая ситуация в Лиманском направлении. Захватчики имеют продвижение в районе Тернов и Торского.

"Это соответственно создает угрозы выхода оккупантов на Северск не только с возможностью оперативного окружения украинской группировки, но и продвижения россиян в Славянск, в частности на Славянско-Краматорской агломерации. Аналогичная ситуация и на Купянском направлении, где есть тактические продвижения оккупантов. Россияне не преследуют цель форсировать реку Оскил", – подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Как заметил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ, оккупантам не удается полностью реализовать свои планы по захвату Часов Яра до наступления сильных холодов. Пока нет признаков того, что оккупанты готовят личный состав и технику ухудшения погоды.

"Сработала достаточно эффективная стратегия оборонной операции украинского Генштаба на этом участке фронта. Рельеф местности достаточно хорошо поработал. Хорошо поработала операция на территории Курской области, когда россияне были вынуждены отправлять свои силы и средства из Часовоярского направления на территорию Курской области", – пояснил Селезнев.

Как сообщал военный эксперт Дмитрий Снегирев, российская армия пытается окружить группировку ВСУ в Донецкой области. Армия РФ давит на позиции украинских защитников в районе города Часов Яр.

Какие задачи имеют РОВ

Как сообщил в соцсети Фейсбук украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, выборы в США будут оказать немалое влияние на события, происходящие в украинской войне. По его словам, оккупанты открыли окно возможностей. Командование Российских оккупационных войск преследует цель:

оккупировать Курахово, в частности сформировать зону контроля на трассе N15 (участок Курахово – Константинополь) с выездом на Большую Новоселку;

занять или начать основную фазу наступления на Покровск. Для этой промежуточной задачи – закрыть полностью южный фланг на правом берегу Волчи, а Селидово – сформировать устойчивую линию столкновений на границе Новый Труд–Даченское–Сухой Яр–Николаевка–Городовка.

оккупировать Часов Яр и развернуть наступление на Константиновке;

занять Торецк и сформировать условия для въезда на дорогу 0504;

зайти на админграницу Купянска, нажав его с трех сторон;

вернуть под контроль территории, утраченные во время контрнаступления Сил обороны Украины в 2023 году. В случае успешного выполнения этой задачи создать условия для формирования Ореховского направления и Гуляйполе;

ехать в Большую Новоселку с ее покрытием с запада, юга и востока.

"Все эти задачи стоят перед командованием оккупационных войск РФ со сроком до конца 2024 года и поэтому никто не будет вред личному составу и механизированной составляющей, что увеличит свои потери в разы", – отметил Коваленко.

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Стоит отметить, что российские войска пытаются выбить украинских десантников в селе Ильинки Донецкой области и теряют потрясающее количество военной техники, сообщает Forbes.

Цель врага – выбить украинскую бригаду из Ильинки в 20 милях к западу от Донецка. Если это село и близлежащие населенные пункты упадут, оккупанты могут уйти на север и окружить гарнизон Сил обороны Украины в Курахово. А это ключевая позиция для украинской обороны на юге Донецкой области.

Ситуация вокруг Курахово усложняется

Как сообщили аналитики Deep State захватчики усилили давление на Курахово, в том числе по новым направлениям, которые ставят под угрозу логистику в город. Для этого неприятель привлек огромное количество ресурсов на нескольких участках фронта.

"В частности, московиты активно штурмуют восточную часть Курахового через Максимилиановку, забегают на восточные окраины города. Параллельно с этим не прекращаются попытки прорваться в районе Островского. Одновременно активное внимание россияне уделяют попыткам выйти на дирекцию города Ильинка", – говорится в сообщении.

Как сообщил военный обозреватель Давид Шарп в эфире Radio NV, битва за город Курахово может стать главным событием на фронте этой осенью.

"Дело в том, что осень скоро заканчивается. Такого рода эпитеты – это немного для украшения. Но если подойти сугубо по-деловому, то вокруг Курахового сейчас развиваются основные события. Если мы говорим вообще о битве за Донецкую область и, в частности, за ее юг, то именно сейчас, в последние недели осени (как можно догадаться, это видно, глядя на карту, разумеется по усилиям российского командования) они собираются захватить Курахово», – считает Шарп.

По мнению обозревателя, российские военные прилагают все усилия, чтобы охватить город с трех сторон.

«Курахово же – это важный населенный пункт, безусловно. Его достаточно верно именуют транспортным хабом. И поэтому в ближайшие дни и недели именно это [битва] – главное событие фронта, если, конечно же, не возникнут какие-то сюрпризы», – добавил Шарп.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, также считает, что Курахово и Покровск – это будут два населенных пункта, где в следующие несколько недель или несколько месяцев будут разворачиваться тяжелые бои.

Какая ситуация на фронте 4 ноября

По данным аналитиков проекта DeepState, ВСУ возобновили свое положение в населенном пункте Дружба, что в Донецкой области. В то же время сообщается, что враг продвинулся возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявления и в Кременной Балке Донецкой области.

Российская армия в течение 2-3 ноября продвинулась вблизи Северского, Покровского, Курахового и Угледара в Донецкой области . Активные боевые действия продолжаются на большинстве участков фронта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Оккупанты продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Харькова, а именно возле Волчанска и Дома, но продвижений не имели.

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Сообщается, что 2 и 3 ноября российские войска продолжали штурм Часов Яра и к югу от города у Предтечного, но не продвинулись. Украинские военные официально сообщили, что враг продолжает пересекать канал Северский Донец – Донбасс небольшими штурмовыми группами и скрывается в районе Часов Яра, но не закрепил устойчивых позиций к западу от канала.

Прогноз аналитика по Донбассу

Аналитик Bild Юлиана Репке считает, что ВСУ имеют дефицит кадров. Об этом передает Currenttime.

Он выразил мнение, что подразделений не хватает в обороне Донецкой области.

"После Селидового (военные РФ – Ред.) пойдут на Покровск. Для всех, кто когда-то был в Покровске, кто когда-то пытался добраться до Покровска через логистическую сеть, совершенно ясно – если Покровск упадет, Донбасс будет потерян. Все дороги идут через этот город. Чтобы поставлять Константиновку, Часов Яр, Краматорск, нужна эта дорога", – заявляет Репке.

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По его словам, одна из проблем территориальных потерь Украины – это дефицит кадров в Вооруженных силах. Из-за активных боев украинские военные бригады, длительно находившиеся на передовой, могут быть истощены. Это, считает Репке, может привести к отступлению ВСУ.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщало, Руслан Горбенко заявил что, если война продлится в Украине еще два-три года, нужно будет мобилизовать по 150 тысяч человек в год.

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