Оборона Мариуполя снизила боеспособность многих военных подразделений России – британская разведка

Оборона Украины Мариуполя истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность.
Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании.
"Решение России осаждать, а не атаковать мариупольский металлургический завод "Азовсталь", означает, что многие российские подразделения остаются закрепленными в городе и не могут быть передислоцированы. Оборона Украины Мариуполя также истощила много российских подразделений и снизила их боеспособность", — говорится в сообщении.
В британской разведке также отметили, что, несмотря на незначительные успехи российских оккупантов в некоторых регионах Донецкой и Луганской областей, РФ не достигла значительного прорыва.
"Россия добилась незначительных успехов в некоторых областях после того, как сосредоточилась на полной оккупации Донбасса. Без достаточной материально-технической и боевой поддержки Россия еще не достигла значительного прорыва", — отметили в британском ведомстве.
Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 April 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 25 апреля 2022
Пойдем от более чем в UK government's response: https://t.co/7NVrOfB161
#StandWithUkraine pic.twitter.com/OfcnHgGfR3
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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