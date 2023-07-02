"Оборона окупантов трещит по швам": военный эксперт о ситуации в Запорожской области

Полоса обеспечения в Запорожской области трещит по швам, а в некоторых местах и вовсе "порвалась".

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Сети.

Как отметил Коваленко, самая простая линия обороны окупантов, где сконцентрирован максимальный ресурс для торможения украинских военных фактически продавлена.

По Мокрым Ялам продолжается преимущественно дистанционная работа артиллерии в направлении Старомлиновки. Кроме того, огненное поражение осуществляется и по тыловой третьей линии, в результате чего иногда выносятся системы ПВО", — говорится в сообщении.

Также, по его словам, проходит процесс выравнивания правого фланга, с которого россияне отошли ко 2-й линии вдоль опорников Орлинское-Любимовка-Новозлатополь, оставив в полях ВО "Шторм-Зек".

"Очень похожая ситуация в районе Роботино. Судьба населенного пункта может решиться в ближайшие дни, учитывая, что ВСУ в этом районе уже ничто всерьез не останавливает. Полоса обеспечения в этом направлении продавлена и россияне рассматривают вариант с уходом на новый рубеж, но есть нюанс", — добавил Коваленко.

Напомним, в результате обстрела прифронтовых территорий в Запорожской области погиб мужчина, еще двое получили ранения.

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