Оборона Покровска и Курская операция: Зеленский рассказал о последних событиях на фронте

За последнюю неделю ситуация по сдерживанию наступления российских оккупантов на Покровском направлении улучшилась. Этого удалось добиться, в частности, и благодаря проведению наступательных действий на вражеской территории во время так называемой Курской операции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

“Это параллельные вещи – ситуация в Украине и наступательные действия на вражеской территории, в Курской области. Это связанные вещи. Например, мы можем увидеть, что применение количества снарядов на Донбассе, на том же Покровском направлении, в начале Курской операции было 1 к 12, а сегодня – 1 к 2,5. Я считаю, что это успех той части операции, которая называется Курской”, — отметил он.

Зеленский также прокомментировал контратакующие действия российской армии в Курщине.

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“На Курском направлении россияне начали свои быстрые наступательные действия, хотят применять там 60-70 тысяч человек. Нам известно о 40 тысячах, которые там уже находятся. Они хотели быстрых прорывов и, как они говорят, "деоккупации". Они это делают, но успехов серьезных мы пока не видим. Наши военные героически держатся. И делают все, что нужно для наших шагов военно-политических”, — отметил украинский президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что на крепость украинских бригад влияет поставка оружия от партнеров, отметив, что пакеты военной помощи приходят медленно и не в полном объеме.

“Пакеты приходят. В чем сложность – очень медленные шаги. Вы ежедневно сражаетесь и у вас ежедневно есть потери. И когда ты ежедневно теряешь какую-то технику и у тебя постоянно дефицит какого-то оружия, то когда приходят пакеты неполные и медленно, что ты делаешь прежде всего — комплектуешь резервы или даешь ребятам, которые стоят на передовой? Конечно, тем, кто сегодня воюет. Нам нужны полные пакеты, о которых мы договаривались. Тогда мы сможем и оборонять наше государство, и проводить операции [на вражеской территории] и укомплектовывать бригады”, — подытожил президент.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что россияне начали контрнаступательные действия в Курской области и сказал, что все идет по украинскому плану.

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