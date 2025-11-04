Оборона Покровска на грани: когда и решится судьба города

Покровск / © Getty Images

В Покровске продолжаются ожесточенные уличные бои — враг малыми группами продвигается от вокзала и насыпи, чтобы разрывать маршруты снабжения. От того, удастся ли отстроить периметр вокруг логистических трасс, зависит судьба фронта и удобство зимовки подразделений.

Об этом пишет военный обозреватель Кирилл Данильченко.

Пропитанные группы заходят в кварталы от АЗС и мебельной фабрики — именно там проходит одна из трасс поставок. Цель противника — дробить взаимодействие защитников, мешать ротациям и обеспечению южной части кармана. Это не массовый прорыв батальона, а серия «малых пасток»: 10–20 человек в квартале, работающих на срыв логистики и содержание коридоров для дронов.

В операции задействованы разные подразделения: разведывательные группы ГУР, местные «малые группы», «Тройка» и другие спецчасти. Именно поэтому утечка видео с двумя вертушками не отражает полной картины — на земле работают десятки единиц личного состава, занимающиеся зачистками, санкционированными посадками и установкой засад.

Одна из задач — гарантировать размещение средств РЭБ возле обводов города, чтобы уменьшить влияние дронов на поставку. На практике это означает высадку групп максимально близко к маршруту, развертыванию РЭБ и организации периметра. Однако эффективность РЭБ против большого количества малых дронов ограничена: когда в воздухе «каша» из БПЛА, каждый дрон становится угрозой для колонны.

Последний километр решает все

Проблемы с доставкой боеприпасов и мин значительно усугубляют уязвимость переднего края. Одна подбитая машина снабжения означает утраченные мины и оборудование и снова риск коллапса обороны. По этой причине противник целенаправленно атакует «последний километр», где влияние БПЛА наиболее ощутимо.

Россияне имеют преимущество в количестве людей, техники и снарядов, а также заметно нарастили закупки комплектующих для БПЛА. Это дает им больший налет разведки и ударных вылетов. С другой стороны, уличная оборона всегда менее гибкая, но может компенсироваться тактическими десантами, танковыми контратаками и работой спецподразделений в кварталах.

Даже сооруженные бетонные доты не являются гарантией: десятки КАБ могут пробить укрепление, а САУ и авиация дают дополнительное давление. Попытки противника защитить колонны насосами и ПЗРК оказались сложными во взаимодействии — прикрытие колонны в условиях активных разведданных и контрдействий остается нетривиальной задачей.

Варианты развития событий

Сейчас ведется подсчет сил: удастся ли построить устойчивый периметр вокруг линий снабжения и зачистить кварталы, противник ли нарастит прорыв и заставит к выходу. Ключевые маркеры — стабильность снабжения, количество операционных БПЛА врага, успешность РЭБ и скорость закрывания «горловины» шириной шесть километров.

Война меняется скорее погоды: то, что работало полгода назад, сейчас нуждается в доработках. Контроль «малого неба» — технически и ресурсно затратная операция. Пока результат боев за Покровск будет определяться эффективностью логистики, работой спецподразделений и способностью противодействовать массовым БПЛА.

Если Киев получит дополнительные средства для подавления воздушной разведки, высокоточных боеприпасов и батарей ПВО, картина может измениться в пользу обороны. К тому же, важные быстрые решения на местах: правильно организованный периметр, оперативные зачистки и надежная логистика остаются ключами к удержанию позиций в Покровске.

Напомним, в Покровске продолжается операция спецназовцев Главного управления разведки Украины. Подразделения «Тимура» ведут упорные бои с российскими оккупантами в стратегически важном районе города. Разведчики провели успешную десантную операцию, заняли определенные рубежи и обеспечили наземный коридор для усиления. Боевые действия продолжаются, детали сделки не разглашаются из соображений безопасности.