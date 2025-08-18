Оборона Покровска: Сырский объяснил, почему пессимистические "прогнозы" не оправдались

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский объяснил, почему пессимистические «прогнозы» о скором падении Покровска не оправдались. Он отметил, что там, где возможно, украинская армия наступает и тем самым постоянно ломает все планы врага по продвижению вперед.

Об этом Сырский сказал в интервью «РБК-Украина».

Отвечая на вопрос, есть ли силы и ресурс у нашей армии, чтобы проводить еще такие операции, которые были бы соразмерны масштабам с Харьковской операцией 2022 года, Сырский отметил, что ВСУ придерживаются принципа — никогда не вставать в пассивную оборону. Их оборона активна. Тем самым украинская армия постоянно ломает все планы врага по продвижению вперед и наносит ему существенные потери.

Реклама

«Мы придерживаемся принципа никогда не вставать в пассивную оборону. Наша оборона активна. Если взять статистику боевых действий за последний период, то фактически 1/6-1/7 всех происходящих на фронте боевых действий — это наши наступательные или контрнаступательные действия. То есть, мы постоянно проводим активную оборону. Там, где возможно, мы наступаем, в первую очередь, наступают штурмовые подразделения, десантно-штурмовые войска. Тем самым мы постоянно ломаем все планы врага по продвижению вперед и наносим ему существенные потери», — сказал главком.

В качестве примера Сырский привел оборону Покровска.

«Вы видите, сколько длится, например, Покровская оборона. Первые так называемые „прогнозы“ заключались в том, что Покровск упадет до конца сентября прошлого года. Звучали разные оценки, ссылаясь на информационные ресурсы, аналитиков. Отдельные одиозные деятели нам говорили, что мы врем о реальном положении дел там, что все не так. Но если сосчитать, сколько враг потерял в боях на этом участке, то думаю, что целые поля будут покрыты телами его военных. Такова цена каждого метра нашей земли. Поэтому мы придерживаемся такой тактики и будем продолжать дальше», — отметил он.

Но, как подчеркнул Александр Сырский, никто не будет называть деталей по поводу того, где и как может наступать украинская армия.

Реклама

Напомним, Сырский оценил, сколько еще может воевать Россия.