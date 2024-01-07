Оборона России "трещит по швам" – эксперт указал на важный признак

Военный обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что РЭБ (радиоэлектронная борьба – ред.) России "Волнорез", который предназначен для защиты бронетехники от малогабаритных дронов и очень активно рекламируется российской пропагандой со средины 2023 года, показал за прошедшие полгода крайне низкую эффективность отбития атак FPV-дронов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что производитель РЭБ почему-то рекомендовал устанавливать на одну единицу бронетехники более одного "Волнореза". Наиболее эффективным считалась установка 4-х "Волнорезов", но таким количеством данных РЭБ просто не успевали обеспечить всех. Даже по одному не успевали

"Это как с ракетным крейсером "Москва", комплекс флотской ПВО С-300Ф которого, должен был защищать его и весь Черноморский флот от противокорабельных ракет, но на деле не защитил "Москву" от двух Р-360. Ещё одно изделие в списке бессмысленного хлама, но зато, неплохо же бабло попилили, что для нас очень даже хорошо", — подчеркнул Коваленко.

Эксперт также напомнил, что в середине декабря 2023 года СБУ опубликовала видео, на котором наши дроны жгут российские Т-72Б3 и Т-80БВМ с компактными РЭБ. Так же фиксировались случаи уничтожения российской техники с РП-377ЛА "Лорандит – малогабаритным многофункциональным средством радиоконтроля, пеленгования и подавления

"Как говорят умные люди, к любой защите можно найти ключ, которым её вскроют на ура, всё зависит только от имеющегося в наличие инструментария", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, по данным разведки Британии, Росгвардия укрепляет свои ресурсы и личный состав на фоне потрясений в сфере внутренней безопасности России, вызванных войной против Украины.

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