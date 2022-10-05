Оборона россиян в Херсонской области частично обрушилась: эксперт заявил, что начала сыпаться линия фронта

В российской обороне в Херсонской области произошел частичный обвал. Очень важной победой для ВСУ является освобождение Давидова Брода, где оккупанты имели достаточно крепкие позиции.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал "24 каналу".

Он объяснил – потеря российскими войсками Давидова Брода означает, что начала сыпаться линия фронта. Поэтому враг постепенно попадает в ловушку. По оценкам эксперта, теперь российская армия будет отходить на севере Херсона, возможно, ближе к Бериславу. Там противник постарается закрепиться на позициях.

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"В запасе россиян на правом берегу еще осталась Снегиревка. Если они потеряют и ее – линия обороны на правом берегу вообще отсутствует. А мы видим, что именно это сейчас и происходит", – заметил Мусиенко.

Он добавил, что ВСУ давят на Херсон практически по всем направлениям. Однако захватчики сопротивляются и так просто эту территорию не покидают.

"По моему мнению, такой приказ о "не отступать" они получили сверху. Поэтому даже со значительными потерями россияне будут стоять. Но похожая история была и в Лимане: там россияне тоже до последнего стояли, но все же попали в окружение ВСУ", – напомнил эксперт.

Напомним, 4 октября в Минобороны Украины подтвердили, что ВСУ освободили Давидов Брод на Херсонщине, дважды находившийся в российской оккупации.

Кроме того, по данным МВД, ВСУ уже освободили более 50 населенных пунктов Херсонщины.

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